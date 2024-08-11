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Масштаби руйнувань у Бахмуті: британська розвідка показала супутникові знімки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Масштаби руйнувань у Бахмуті: британська розвідка показала супутникові знімки
Росіяни зруйнували Бахмут
фото: Reuters

Розвідка показала зруйнований стадіон, школу та залізничний вокзал у Бахмут

Оприлюднено супутникові знімки руйнувань міста Бахмут, що на Донеччині. Воно зруйноване російськими окупантами. Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії.

«Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бої та невибірковий обстріл будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту. Школи, вокзали та житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура були пошкоджені, а в деяких випадках зруйновані», – йдеться у звіті.

Масштаби руйнувань у Бахмуті: британська розвідка показала супутникові знімки фото 1
Масштаби руйнувань у Бахмуті: британська розвідка показала супутникові знімки фото 2

Розвідка показала руйнування стадіону, школи та залізничного вокзалу у Бахмуті.

Масштаби руйнувань у Бахмуті: британська розвідка показала супутникові знімки фото 3

Нагадаємо, що унаслідок чергової нічної атаки 11 серпня російських безпілотників на Київщину загинули двоє мирних жителів – батько та його чотирирічна дитина. Уламок ракети влучив у їхній будинок, спричинивши руйнування та пожежу.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть цивільних людей. Він заявив, що світ не має мовчати, коли кожен день в Україні росіяни вбивають мирних людей.

З'явилася інформація, що у ніч проти 11 серпня БпЛА та балістичні ракети на кшталт «Іскандер-М» або північнокорейської KN-23 намагалися атакувати Київ, але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України.

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Теги: британська розвідка Бахмут Донеччина фото війна Україна росія росіяни окупанти

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Масштаби руйнувань у Бахмуті: британська розвідка показала супутникові знімки
Масштаби руйнувань у Бахмуті: британська розвідка показала супутникові знімки
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