Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Путін знову хоче перемогти на Донбасі до 9 травня. Чи це реально?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін вірить, що за пів року його армія здатна завдати серйозної шкоди ЗСУ
фото: AP

«Парад 9 травня – потрібно робити красиво, тому що у наступному році приводів буде менше»

Друзі, як обіцяв, коротко дам розклад щодо ймовірного наступу окупантів найближчим часом. Всім очевидно, що спроба буде. Причому, не рахуючись з ціною питання.

Причина не в обстановці на фронті – вона у березні для противника складається сумно. І не у раптово знайдених ними резервах – нічого раптово у них не знайшлося. Причини виключно політичні. Але для Путіна вони на першому місці.

Російський диктатор сприймає загальну картину шматками. Що ось цей конкретний епізод війни у таких масштабах у 2026 році вони не потягнуть. Значить, восени серйозні переговори, на яких йому потрібен козир.

Бункерний вірить, що за пів року його армія здатна завдати серйозної шкоди ЗСУ, окупувати великі території і дозволити диктувати умови. Це нереально, але він буде вимагати результату за будь-яку ціну.

Але то до осені буде літня кампанія, а тут є інший дедлайн. 9 травня. «Діди воювали», парад перемоги і масові гуляння. У прив'язці до сакральної дати оголошення Путіна великим полководцем і переможцям всіх на світі. На літо не перенесеш, тут потрібно дати яскравий і зрозумілий результат за цей місяць.

Є певні резерви, які вони приберегли за останні місяці у тилу. У всякому разі, про три таких дивізії говорив хтось із командирів Третьої штурмової і я схильний вірити бойовим, а не диванним експертам. Знайдуть.

Царю потрібна перемога? Інститут Вивчення Війни вже пише, що на Лиманському напрямку вони скупчили війська і довели перевагу у живій силі до десятикратного. У загальну канву інформація потрапляє логічно. Хоча у цифру десять я не дуже вірю. Останнє питання – де?

Найбільш логічний і перспективний для них варіант – саме Лиманський напрямок. ОСУВ «Хортиця» вже говорять про активізацію бойових дій саме там. Правда, є нюанси. Окупанти там непогано «вигребли» саме від Третьої штурмової, втратили частину позицій і тепер намагаються їх повернути.

Окупація або просто реальний успіх у Донецькій області в якості перемоги до 9 травня був би ідеальний. Тим більше, що не потрібно штурмувати місто, масштабів Запоріжжя чи Харкова. Ось тільки під Покровськом результату нуль. Загруз. Та й невеликий успіх під Покровськом стратегічно нічого не дає.

Окупація Донбасу – це взяття агломерації «Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ». Штурми Костянтинівки так і не почалися. Застрягли на Торецьку і Часів Яру. Та й брати всі ці міста по черзі з півдня на північ – при нинішніх темпах буде потрібно близько десяти років.

Успішний прорив на Лиманському напрямку і перерізання логістики по трасі «Харків – Слов'янськ» це дуже сильний хід. Це ще не котел по факту, але котел по логістиці.

Єдине слабке місце цього плану – він занадто очевидний. Так що непомітно і раптово – не проскочить. Проте, мені здається, що зараз збігається цілий ряд факторів.

Парад 9 травня – потрібно робити красиво, тому що у наступному році приводів буде менше.

Переговори восени – Кремлю потрібні сильні карти. Окупація навіть часткова Донецької області – цілком можна уявити в якості «красивого результату СВО».

Так що мені здається, саме на Лиманському напрямку найближчим часом нас чекає найжорсткіший і реальний заміс 2025 року.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін росія переговори перемога окупація окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Трамп демонструє світові цілковиту втрату США ціннісних орієнтирів»
Самогубство капітана Америка
10 березня, 09:12
Трамп запросить Зеленського повернутися в Білий дім
Трамп відреагував на результат перемовин: запросив Зеленського в Білий дім
11 березня, 21:28
Ердоган може змінити плани щодо допуску миротворців в Україну
Туреччина може взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні – Bloomberg
13 березня, 14:20
Момент влучання безпілотника
У Нижньогородській області дрони атакували елітний військовий полігон
14 березня, 14:41
Рубіо: Кожна країна має право на безпеку, захист і охорону своєї території
Рубіо пояснив, коли будуть обговорювати питання гарантування безпеки України
15 березня, 05:09
На першому фото друкарня після ворожого удару, на другому – вже відновлена
У Харкові відновлено друкарню «Фактор-Друк», яку знищили окупанти
20 березня, 11:30
Не вдалося узгодити спільне комюніке
Президент повідомив, про що домовилися делегації в Ер-Ріяді
25 березня, 18:03
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
На Київщині піарники працювали на двох «гаманців» Кремля
1 квiтня, 13:29
У Курську лунали вибухи
Уночі Курськ атакували безпілотники (відео)
Вчора, 08:43

Кирило Сазонов

Путін знову хоче перемогти на Донбасі до 9 травня. Чи це реально?
Путін знову хоче перемогти на Донбасі до 9 травня. Чи це реально?
Ситуація на фронті. Як переговори впливають на розвиток подій
Ситуація на фронті. Як переговори впливають на розвиток подій
Ситуація на фронті. Російські понти закінчились
Ситуація на фронті. Російські понти закінчились
Тільки українські військові на фронті визначать майбутнє миру
Тільки українські військові на фронті визначать майбутнє миру
Покровський напрямок. ЗСУ провчили росіян
Покровський напрямок. ЗСУ провчили росіян
Україна не прийняла «мир» за сценарієм Трампа
Україна не прийняла «мир» за сценарієм Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 квітня: ситуація на фронті
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 квітня 2025
18K
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді
7140
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
6652
Втрати ворога станом на 3 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua