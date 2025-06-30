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Окупанти прорвалися на Дніпропетровщину? ЦПД пояснив, що насправді відбувається

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти прорвалися на Дніпропетровщину? ЦПД пояснив, що насправді відбувається
фото: Вісті Придніпров'я

У Дніпропетровській області в районі села Дачне з'явилася «сіра» зона

Російська терористична армія не прорвалася на Дніпропетровщину. Наразі тривають бої поблизу адмінмежі. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, інформує «Главком».

«На Дніпропетровщину, станом на сьогодні, росіяни не прорвалися. Бої йдуть поблизу адмінмежі, також росіяни залітають на Дніпропетровщину FPV-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні», – йдеться у заяві.

Напередодні аналітики ресурсу DeepState оновили мапу. Так, у Дніпропетровській області в районі села Дачне з'явилася «сіра» зона. Це може свідчити про те, що на цій ділянці тривають бої, і вона не перебуває під контролем однієї зі сторін.

Окупанти прорвалися на Дніпропетровщину? ЦПД пояснив, що насправді відбувається фото 1
мапа: DeepState

Зокрема, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов у коментарі «Суспільному» також підтвердив, що прориву росіян на територію Дніпропетровської області не було.

До слова, російська армія вдень у суботу, 28 червня, атакувала Дніпро експериментальною керованою авіабомбою, що здатна летіти на відстань понад 100 кілометрів. Ймовірно, йдеться про «Гром-1».

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Теги: Дніпропетровщина Центр протидії дезінформації війна

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