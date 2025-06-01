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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Удари по аеродромах. Ніякої ядерної відповіді не буде

glavcom.ua
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Путін боягуз – і він розуміє, що такий удар знищить і його
колаж: glavcom.ua

Російська влада проковтне

1. Російські пабліки починають розганяти історії про ядерний удар у відповідь. Це блеф. Путін боягуз. І він розуміє, що такий удар знищить і його.

2. Чи можливий удар «Орєшніком»? Якщо і можливий, то він не буде масовим.

3. За рівнем приниження ця історія близька до посадки літака Рустом на Червоній площі наприкінці 80-х. Тоді одна з центральних газет вийшла з заголовком: «Почему никто не застрелился». Цього разу ніхто не застрелиться, але й таких заголовків не буде. Якщо коротко: російська влада проковтне. Так само, як проковтнули крейсер Москва, Кримський міст і Курську область. І далі буде говорити про те, що цілі «СВО будут достігнути». Кадрових змін на верхах не буде також.

4. Російські воєнкори вже охрестили сьогоднішній день російським Перл Харбором. Поки важко сказати, скільки літаків постраждало і як це вплине бойовий стан російської авіації (та й я тут не спеціаліст). Я можу лише сказати, що ця історія, на відміну від Перл Харбора, ніяк не вплине на бажання росіян підписувати контракти. І, що не менш важливо, росіяни не мають можливостей відновити втрачені літаки. Нагадаю, що пошкоджений у Білорусі півтора року тому А-50 досі ремонтується.

5. Ця історія повністю міняє майбутнє всіх можливих партизанських війн. З усіма відповідними наслідками для нашої війни.

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Джерело
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Теги: путін росія Україна війна

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Вадим Денисенко

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