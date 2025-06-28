Гонець Путіна неочікувано назвав винного у розв'язанні Третьої світової

Дмітрієв каже, що Байден втягнув світ у Третю світову війну

У коментарях Дмітрієву дорікнули, що він таким чином підлещується до Трампа

Путінський посланець з українським корінням Кирило Дмітрієв зробив неочікувану заяву про розв'язання Третьої світової війни. Ба більше, він вказав ім'я винного в цьому, передає «Главком».

У соціальній мережі Х Дмітрієв додав відео з дебатів президента США Дональда Трампа та колишнього президента Джо Байдена. Він прокоментував, що саме Байден втягнув світ у Третю світову, перш ніж піти з політики.

«Давайте відсвяткуємо той факт, що Байдену вистачило часу в політиці, перш ніж втягнути світ у Третю світову війну або підтримувати на плаву його фальшиві наративи», – написав він.

У коментарях Дмітрієву дорікнули, що він таким чином підлещується до Трампа.

Нагадаємо, російсько-українська війна – це локальний конфлікт, який має глобальне значення. І якщо ця війна вийде за межі України-Росії, тоді можна буде говорити про початок Третьої світової.

«Залужний вже казав, що нині вже є Третя світова, але це не так. Це ще не Третя світова війна, бо ми маємо окремі дуже гострі конфлікти в окремих регіонах», – таку думку в інтерв'ю «Главкому» виразив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак.

До слова, дослідник регіоналізму в РФ та співорганізатор форуму Вільних народів Постросії Олег Магалецький вважає, що світ перебуває на межі початку Третьої великої війни.

Раніше ми писали, що нинішня адміністрація США не розуміє сутності путінської Росії. Зокрема, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не усвідомлює, що глобальна конфронтація вже почалася.

Колишній посол України у Франції і США Олег Шамшур зауважив, що наразі йдеться ще не про початок Третьої світової війни, а про початок протистояння у світі: «На жаль, Трамп цього не розуміє, це факт. Як буде розвиватися ситуація надалі – достеменно ніхто не знає».