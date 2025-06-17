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Чемпіон України прийняв останній бій на Донеччині. Згадаймо Петра Шукаловича

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Чемпіон України прийняв останній бій на Донеччині. Згадаймо Петра Шукаловича
Петро Шукалович двічі був поранений, але щоразу повертався у стрій до побратимів
колаж: glavcom.ua

Петро Шукалович був чемпіоном України з марафонського бігу та майстром спорту з легкої атлетики

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо  Петра Шукаловича.

На війні проти російських загарбників загинув титулований український спортсмен і воїн – Петро Шукалович, чемпіон України з марафонського бігу, майстер спорту з легкої атлетики, боєць четвертої бригади оперативного призначення імені Сергія Михальчука «Рубіж» Національної гвардії України. Про це 22 травня 2025 року повідомив Спортивний Комітет України, інформує «Главком».

Зі шкільних років Петро присвятив себе бігу. Починав юнаком з дистанцій 1500 і 3000 метрів, згодом – марафони, трейли, командні естафети. Його здобутки добре знали легкоатлетичні арени Львівщини та траси змагань по всій країні.

Виступаючи за «Динамо», він не раз виборював медалі всеукраїнських та міжнародних змагань.

Петро тричі перемагав у «Могриця Еко-Трейл», став чемпіоном України з марафонського бігу, брав участь у престижному RaceProject, де у 2024 році пройшов одразу 16 відрізків естафети. Це був його особистий спортивний подвиг – на тлі війни, поранень, втоми.

Шукалович із 2015 року був на фронті
Шукалович із 2015 року був на фронті
фото: Спортивний Комітет України/Facebook

«Моя професія – захищати рідну землю, але війну треба вигравати не лише на передовій. Ми можемо це зробити, лише постійно нагадуючи, що вона досі триває», – відзначив Петро в одному з інтерв’ю. З 2015 року – на фронті. Зброя – в руках, любов – у серці, витривалість – у крові. Петро двічі був поранений, але щоразу повертався у стрій до побратимів. Він ішов туди, де найважче. Його останній бій відбувся на Донеччині.

«Він біг до останнього. І, здається, його фінішна стрічка – не кінець, а рубіж, за яким починається пам’ять. Жива, невичерпна, сильна, як він сам», – йдеться у повідомленні Спортивного комітету України. 

У Петра Шукаловича залишилися дружина, також військова, і маленька донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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