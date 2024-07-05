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Загинув під час вуличних боїв за Маріуполь. Згадаймо Олександра Бельченка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув під час вуличних боїв за Маріуполь. Згадаймо Олександра Бельченка
Солдат Олександр Сергійович Бельченко, позивний Бєля, загинув у Маріуполі 25 березня 2022 року
колаж: glavcom.ua

Після закінчення контракту Олександр хотів працювати в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, але його мрія так і не здійснилась

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Бельченка. 

Солдат Олександр Сергійович Бельченко, позивний Бєля, загинув у Маріуполі 25 березня 2022 року під час вуличних боїв за місто. Виконуючи бойове завдання, воїн потрапив під обстріл з «Граду» та отримав важкі поранення. Захиснику назавжди залишилося 25 років.

Після закінчення контракту Олександр хотів працювати в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, але його мрія так і не здійснилась
Після закінчення контракту Олександр хотів працювати в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, але його мрія так і не здійснилась
фото з відкритих джерел

Олександр народився та виріс у селі Новозлатопіль Запорізької області. Закінчивши 11 класів Малинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вступив на строкову службу до 15-ої бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади, а потім підписав контракт. Згодом отримав посаду навідника БТР.

У вільний час вивчав військову справу, обожнював автомобілі, займався нумізматикою. Після закінчення контракту хотів працювати в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, але його мрія так і не здійснилась.

З початком повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Воював у Маріуполі. Обіймав посаду навідника.

«Мій брат дуже наполегливо ставився до навчання, завжди був вимогливий до себе, виявляв зацікавленість до суспільно-політичного життя країни, постійно прагнув більшого. Він був найкращим, найщирішим і надзвичайно добрим. Користувався повагою серед командирів, побратимів, друзів. Дуже любив життя, свою родину, друзів, роботу. Він – той, хто ніколи не покине в біді та залишить все, щоб допомогти іншим. Для нас він завжди буде жити… Навіки в строю», – написала рідна сестра Юлія.

Олександр загинув у Маріуполі 25 березня 2022 року під час вуличних боїв за місто. Виконуючи бойове завдання, воїн потрапив під обстріл з «Граду» та отримав важкі поранення.

Поховали воїна у Маріуполі.

Указом Президента України за особисту мужність і самовідданні дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі солдат Бельченко Олександр Сергійович був нагороджений орденом «За мужність» II ступеня (посмертно).

Орден «За мужність» II ступеня Олександра Бельченка
Орден «За мужність» II ступеня Олександра Бельченка
фото: mvs.gov.ua

Орден отримувала сестра загиблого Юлія. Його вручили начальник Чернівецької обласної військової адміністрації та командир військової частини Національної гвардії України в Чернівцях.

Юлія, сестра Олександра Бельченка під час вручення нагороди
Юлія, сестра Олександра Бельченка під час вручення нагороди
фото: mvs.gov.ua

В Олександра залишилась мама, сестра та брат, який майже з самого початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. Зараз він вважається зниклим безвісти.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: війна пам'ять українці Україна

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