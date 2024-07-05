Загинув під час вуличних боїв за Маріуполь. Згадаймо Олександра Бельченка

Після закінчення контракту Олександр хотів працювати в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, але його мрія так і не здійснилась

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Бельченка.

Солдат Олександр Сергійович Бельченко, позивний Бєля, загинув у Маріуполі 25 березня 2022 року під час вуличних боїв за місто. Виконуючи бойове завдання, воїн потрапив під обстріл з «Граду» та отримав важкі поранення. Захиснику назавжди залишилося 25 років.

Після закінчення контракту Олександр хотів працювати в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, але його мрія так і не здійснилась фото з відкритих джерел

Олександр народився та виріс у селі Новозлатопіль Запорізької області. Закінчивши 11 класів Малинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вступив на строкову службу до 15-ої бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади, а потім підписав контракт. Згодом отримав посаду навідника БТР.

У вільний час вивчав військову справу, обожнював автомобілі, займався нумізматикою. Після закінчення контракту хотів працювати в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, але його мрія так і не здійснилась.

З початком повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Воював у Маріуполі. Обіймав посаду навідника.

«Мій брат дуже наполегливо ставився до навчання, завжди був вимогливий до себе, виявляв зацікавленість до суспільно-політичного життя країни, постійно прагнув більшого. Він був найкращим, найщирішим і надзвичайно добрим. Користувався повагою серед командирів, побратимів, друзів. Дуже любив життя, свою родину, друзів, роботу. Він – той, хто ніколи не покине в біді та залишить все, щоб допомогти іншим. Для нас він завжди буде жити… Навіки в строю», – написала рідна сестра Юлія.

Олександр загинув у Маріуполі 25 березня 2022 року під час вуличних боїв за місто. Виконуючи бойове завдання, воїн потрапив під обстріл з «Граду» та отримав важкі поранення.

Поховали воїна у Маріуполі.

Указом Президента України за особисту мужність і самовідданні дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі солдат Бельченко Олександр Сергійович був нагороджений орденом «За мужність» II ступеня (посмертно).

Орден «За мужність» II ступеня Олександра Бельченка фото: mvs.gov.ua

Орден отримувала сестра загиблого Юлія. Його вручили начальник Чернівецької обласної військової адміністрації та командир військової частини Національної гвардії України в Чернівцях.

Юлія, сестра Олександра Бельченка під час вручення нагороди фото: mvs.gov.ua

В Олександра залишилась мама, сестра та брат, який майже з самого початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. Зараз він вважається зниклим безвісти.

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