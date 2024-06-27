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Україна разом з партнерами збирається підготувати план завершення війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна разом з партнерами збирається підготувати план завершення війни
За словами Зеленського, війна з Росією не має тривати роками
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

План щодо врегулювання війни має бути готовим до другого Саміту миру

Україна та союзники повинні протягом кількох місяців розробити план дій за підсумками Саміту миру у Швейцарії, який би примусив Росію до миру. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем у Брюсселі.

«Зараз нам потрібні наступні кроки. Наступні кроки – це планувати та мати детальний план щодо усіх криз, які породила війна, що приніс Путін на нашу землю. Ми маємо підготувати цей план та покласти його на стіл протягом місяців», – заявив Зеленський.

Очільник нашої держави додав, що в України немає багато часу, адже вона втратила велику кількість захисників та цивільних. Тому війна не має тривати роками, а план щодо її врегулювання має бути готовим до другого Саміту миру.

За словами Зеленського, він не контактує з російським диктатором Володимиром Путіним, адже той «не має жодного плану, окрім затягування війни на якомога більший термін». Проте Зеленський зазначив, що діалог з Росією можуть вести партнери України.

Нагадаємо, у четвер, 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів.

Як повідомлялося, пропагандистські ресурси продовжують розганяти тему про нелегітимність президента України Зеленського, оскільки мають на меті зірвати другий Саміт миру.

Зокрема, Україна не планує контактувати на пряму з Росією на наступному Глобальному саміті миру. Проте на заході може бути використаний досвіт Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомлялося, наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і Росії. Зокрема, наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.

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Теги: війна Володимир Зеленський саміт президент росія

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