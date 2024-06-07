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НАТО розробило оборонні плани на випадок нападу Росії – Reuters

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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НАТО розробило оборонні плани на випадок нападу Росії – Reuters
В оборонних планах чітко описано, як Альянс відповість на можливу атаку Росії
фото з відкритих джерел

Альянс розробив перші великі оборонні плани після закінчення холодної війни

НАТО розробило великі оборонні плани на випадок можливого нападу Росії. Про це пише Reuters.

За словами європейського дипломата, НАТО ймовірно поставить перед своїми членами більш вимогливі цілі для зміцнення протиповітряної оборони, ракет великої дальності та матеріально-технічного забезпечення.

Зазначається, що НАТО розробило перші великі оборонні плани після закінчення холодної війни, в яких чітко описано, як Альянс відповість на можливу атаку Росії, пише медіа.

Нагадаємо, країни НАТО мають ще приблизно два-три роки, щоб підготуватись до ймовірного збройного конфлікту з Росією. Таку думку висловив голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен.

Як повідомлялося, НАТО в Європі розробляє багато нових сухопутних коридорів для американських військ і бронетехніки на випадок великої наземної війни з Росією. 

Ці логістичні коридори створюють на тлі попереджень вищого керівництва Альянсу про те, що західні уряди повинні підготуватися до конфлікту з Росією в наступні два десятиліття. Торік члени НАТО домовилися підготувати 300 тис. військовослужбовців, які перебуватимуть у стані підвищеної готовності для захисту Альянсу.

До слова, НАТО конфіденційно та неофіційно визначило принаймні дві «червоні лінії», у разі перетину яких можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні. Про це пише la Repubblica.

Видання наголосило, що наразі немає оперативних планів, які б передбачали відправку військ НАТО в Україну, а «червоні лінії», про які йтиметься, треба розглядати лише як можливі плани на випадок надзвичайних ситуацій, як-от залучення у війну в Україні третіх сторін.

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Теги: росія НАТО війна

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