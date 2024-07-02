Ігнат прокоментував удар РФ по аеродрому у Миргороді і заяви «воєнкорів» про уражені літаки ЗСУ

Ігнат зазначив, що удар дійсно був та завдав певних втрат, але зовсім не таких, як приписує собі ворог

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на заяви російських пропагандистів про удар РФ по аеродрому в Миргороді Полтавської області у понеділок, 1 липня. Про це він написав у Facebook.

«Усі так радіють новинам, коли українські Сили оборони вражають на аеродромах окупанта російські літаки, а от коли ворог щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись знищити українську авіацію, та інколи досягає своєї цілі, ми готові розтерзати у соцмережах усіх і все, я маю на увазі своїх командирів, що «не змогли, не догледіли» і т.д», — зазначив Ігнат.

Він закликав переглянути офіційний Telegram-канал Повітряних Сил, зазначивши, що аеродроми щодня знаходяться під обстрілами.

За словами Ігната, наші військові на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь. «Я не буду деталізувати, якими неймовірними зусиллями це робиться. Це війна, і, на жаль, не без втрат техніки», — наголосив Ігнат.

Як зазначив Ігнат, після ворожого удару по аеродрому Миргород за порєбріком шалено тішаться, приписують у свої здобутки купу бортів Су-27. «Нехай! Так завжди. Не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях», — додав він.

Ігнат визнав, що удар дійсно був та завдав певних втрат, але зовсім не таких, як приписує собі ворог, а Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів.

«Тож прошу провідні медіа, блогерів, Telegram-канали вгамувати емоції і з повагою ставитись до наших захисників», — написав він.

Зазначимо, що учора, 1 липня Повітряні сили дійсно попереджали про проліт ракет та удари в районі Миргорода.

Того ж дня низка російських Telegram-каналів поширювали інформацію про те, що нібито окупантам вдалося уразити аеродром в місті та знищити шість українських літаків.

Нагадаємо, лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб (КАБ). Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що що приблизно половина російського парку надзвукових винищувачів-бомбардувальників Су-34, які атакують Україну керованими авіабомбами, базуються менш, ніж за 200 км від українського кордону – на військовому аеродромі у Воронезькій області. Найкращою зброєю для знищення цього ворожого авіапарку бомбардувальників могли б стати американські ракети великої дальності Atacms, але США не дають дозволу на їх використання по цьому об’єкту.