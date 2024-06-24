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У Харкові прогриміли вибухи

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Харкові прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел

Громадянам слід пройти в укриття

О 22:27 у Харкові пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині. карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

У Харкові прогриміли вибухи фото 1

Нагадаємо, що станом на 21:45 в усіх областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). О 22:07 було оголошено відбій тривоги.

До того ж о 20:13 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). О 20:57 було оголошено відбій тривоги.

Як повідомлялося, сьогодні зранку, 24 червня, в Одесі було чутно вибухи. Російські війська запустили дві ракети. Перед тим у регіоні було оголошено повітряну тривогу, за даними Труханова, у звʼязку з активністю тактичної авіації у Чорному морі. Унаслідок ранкової атаки російських загарбників на Одесу є влучання по цивільній інфраструктурі, пожежі та постраждалі, які потребують медичної допомоги.

До слова, у ніч на 24 червня на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак поранено 66-річну жінку та зафіксовано значні матеріальні збитки в області.

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Теги: Харків вибух росія війна Харківщина Україна Повітряні сили ЗСУ

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