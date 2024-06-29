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На окупованих територіях РФ розбудовує «юнармію», залучаючи українських дітей

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На окупованих територіях РФ розбудовує «юнармію», залучаючи українських дітей
Нацспротив наголошує, що підлітки планують стати основою для навчання у військових училищах, що контролюються міністерством оборони РФ
фото: dosaaf.ru

Молодих людей залучають обіцянками соціального зростання та підвищення статусу їх батьків

На тимчасово окупованих територіях ворог організує «юнармію» для підлітків, яка нагадує нацистський рух. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях зафіксовано систематичну розбудову мережі «юнармії» – молодіжного військового об'єднання, яке нагадує нацистський рух гітлер'югенд. Ця ініціатива має стати основою для майбутніх військових сил РФ, інформують в Центрі.

У червні цього року більше сотні українських підлітків, включаючи неповнолітніх, прийняли присягу на ворожому мілітаристичному маршруті під час церемонії на Савур-Могилі. Нацспротив наголошує, що підлітки планують стати основою для навчання у військових училищах, що контролюються міністерством оборони РФ

За інформацією, молодих людей залучають обіцянками соціального зростання та підвищення статусу їх батьків. Проте ворог уникав обговорення того факту, що саме українці та інші етнічні групи, підкорені кремлівською імперією, можуть стати «канонірами» у війнах, проведених на територіях, що їм невідомі, додали в Нацспротиві.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти займають мілітаризацією української молоді, аби надалі виростити манкуртів для війни проти Батьківщини. Про це повідомляє Центр нацспротиву. А в Маріуполі ще влітку 2022 року окупанти створили так званий військово-патріотичний рух «Молода гвардія – юнармія» «ДНР».

Також у Росії продовжується мілітаризація освіти: школярі з 1 вересня почнуть вивчати основи застосування безпілотників під час уроків так званого «початкового військового вишколу». Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на російського сенатора Артема Шейкіна.

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Теги: росія окупанти українці навчання школярі ворог

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