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Антон Швець Блогер

Чи дійсно Північна Корея відправляє свої війська у Донецьк? Давайте розбиратися

glavcom.ua
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Прессекретар Пентагону, генерал-майор Пет Райдер, закликав КНДР «поставити під сумнів» рішення направити сили, які можуть стати «гарматним м’ясом» у протиправних діях Москви
фото з відкритих джерел

Як світові ЗМІ перекрутили інформацію з рядового брифінгу американських військових

Кім відправляє корейські війська у Донецьк, повідомляє свіжий брифінг Пентагону. Бачили вже таке? Мені є що сказати.

Для тих хто не в курсі, це пост з приводу новин про відправку інженерних підрозділів Північної Кореї в Донецьк, з посиланням на заяву Центральної Військової Комісії Північної Кореї. І що Кім тепер буде воювати за Путіна безкоштовними комуністами.

Ця новина шириться по Твітеру та Теоеграму. Іноді з заявою, що це повідомив Пентагон на своєму прес-брифінгу.

Так от.

Новина про те що про це заявив пентагон на прес-брифінгу не вірна.

Та і загалом зрозуміти звідки взялася ця інформація мені не вдалося. Фактично її автором варто вважати одну журналістку. Яка насправді блогерка.

Тепер подробиці.

Гарантую, що Пентагон такого не заявляв. Я навіть відео подивився, але там щось звук відвалювався у Ассошіейтед Прес, тому я звернувся по офіційний транскріпт Пентагону. Так от генерал-майор Пат Райдер такого не казав. Це загалом була секція питань, де запитання задала журналістка Janne Pak. І вся інформація, яку зараз всі носять – це текст з питання журналістки. Вона насправді відома дуже журналістка, постійно на сяких брифінгах, генерал навіть знає як її звуть. Але вона не журналіст провідного видання, а просто автор популярного стендалон блогу, здається. Тобто ну не то щоб Арестович чи Юрій Швець, може в неї є якісь інсайдери у армії Південної Кореї, я хз.

Від питання журналістки генерал дещо офігів, перепитав, сказав що ну на місці Кіма він би такого не робив і швидко пішов далі.

Цитата за офіційним транскріптом Пентагону:

Q: A quick follow-up – North Korea's Central Military Commission announced that North Korea would join forces with the Russian military. And as part of the North Korea and Russia military alliance, the North Korean Army engineer unit would be dispatched to Donetsk, Ukraine, which remains occupied by Russia. It will be dispatched as early as next month. How do you assess about the rapid situation in which North Korea and Russia are moving toward Ukraine?

GEN. RYDER: So, just to clarify, you're asking what do I think about Russia assigning North Korean forces to the battlefield in Ukraine?

Q: North Korean Army.

GEN. RYDER: Yeah, sending North — yeah, I mean, that's certainly something to keep an eye on. I think that if I were North Korean military personnel management, I would be questioning my choices on sending my forces to be cannon fodder in an illegal war against Ukraine. And we've seen the kinds of casualties that Russian forces – so – but again, something that we'll keep an eye on.

Q: …is it part of …

GEN. RYDER: Let me — let me move on, Janne. Yes, sir?

Перекладу резолютивну частину тільки:

Ееее, відправлення Північн… ееее, я маю на увазі, це точно те, ееее, на що слід звертати увагу, еее. Я думаю, еее, що якби я був керівником армії Північної Кореї, я б поставив під сумнів свій вибір, щодо відправлення своїх сил на гарматне м’ясо в незаконній війні проти України. І ми бачили втрати російських військ, еее, отже, еее, але знову ж таки, еее, ми будемо стежити за тим.

Загалом судячи з реакції генерала, здається для нього це стало новиною. Для мене теж.

Тому я пішов читати про це у світові новини. Ніде нема таких заяв. І таких новин.

Тоді я пішов на офіційний сайт Центральної Телеграфної Агенції Кореї і передивися там всі статті за тиждень російською, англійською, і, про всяк випадок, корейською з гугл-перекладом. Знайшов лише одну заяву заступника голови ЦВК ТПК, де той пише якусь воду про «злиє вєтри воют над намі» та іншу дикуху. Я не жартую, початок повідомлення такий «Тучи новой мировой войны окутывают всю Европу…». Ніяких конкретних заяв там не було. А висновок в заяві такий, що Росія може влупити у відповідь на провокативні дії американської воєнщіни, і загалом то повинна влупити. І може обрати будь-який варіант відповіді. А режим Кіма буде поряд. Мислямі я с вамі на каторгє, а телом в отелє в Швейцарії, корочі.

Офіційна цитата ЦТАК російською (бо сайт ведеться і російською):

«Стратегическая контратака России для защиты безопасности своей страны в ответ на нарастающую угрозу со стороны враждебных сил является законным правом на самооборону, а любые ответные меры России – справедливым действием и последовательной самозащитой.

Конечно, право на выбор, какой ответный удар нанесет маньякам конфронтации, принадлежит России.

Мы всегда будем вместе с армией и народом России, которые ведут справедливую борьбу за защиту суверенного права и стратегической стабильности, территориальной целостности государства».

Як бачимо не схоже на «в цьому місяці ми відправляємо інженерний бат в Авдос».

Аналогічно ніяких новин я не знайшов на сайті Міністерства Оборони вже Південної Кореї. Тупо нічого.

Звідки така точна інфа у журналістки, я не знаю. На її сайті я також не знайшов ніяких подробиць. Там загалом просто вирізки з прес-брифінгів. І з цього ще нема. Але це може ні про що не казати, мало які в неї джерела. Тим не менш, поки що мовчать і Пентагон, і Міноборони Південної Кореї, і британці.

Поки що це всі новини.

Тому як сказав генерал-майор Райдер – будемо дивитися на це, тобто пильнувати.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Пентагон Північна Корея росія війна Україна армія

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