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Був відмінником, мріяв стати адвокатом. Згадаймо 19-річного Богдана Кряжа

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Був відмінником, мріяв стати адвокатом. Згадаймо 19-річного Богдана Кряжа
Богдан народився 27 серпня 2003 року у селищі Ємільчине Житомирської області
колаж: glavcom.ua

Під час повномасштабного вторгнення  Богдан вступив до добровольчого батальйону «Братство» Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Кряжа.  

Солдат Богдан Кряж, позивний Кавун, який був студентом факультету адвокатури університету ім. Ярослава Мудрого, загинув 5 липня 2023 року під евакуації поранених у селі Жереб'янки Запорізької області. Наступного місяця воїну мало виповнитися 20. Про це повідомили у пресслужбі вишу.

Богдан народився 27 серпня 2003 року у селищі Ємільчине Житомирської області, у 2020 році у Харкові закінчив школу із золотою медаллю та не вагаючись вступив до Університету із непримиренним бажанням служити Феміді та стати кваліфікованим та професійним адвокатом.

Будучи відмінником у навчанні, Богдан мав гарні доброзичливі стосунки із товаришами та одногрупниками, брав активну участь у житті та діяльності університету. Богдан був студентом третього курсу. Любив читати книги, збирав свою власну бібліотеку і мріяв стати письменником. Обожнював тварин, проводив волонтерські збори, підгодовував безпритульних котів і собак ще відколи був у молодшій школі.

Під час повномасштабного вторгнення вступив до добровольчого батальйону «Братство» Головного управління розвідки Міністерства оборони України
Під час повномасштабного вторгнення вступив до добровольчого батальйону «Братство» Головного управління розвідки Міністерства оборони України
фото: Оксана Корчинська, Facebook

Під час повномасштабного вторгнення вступив до добровольчого батальйону «Братство» Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У березні 2023 року пройшов курс підготовки з тактичної медицини у Медичному добровольчому батальйоні «Госпітальєри». Обіймав посаду бойового медика.

У квітні був сильно контужений під Бахмутом. Лікувався, пройшов курс реабілітації та знову повернувся в підрозділ.

Богдан Кряж обіймав посаду бойового медика
Богдан Кряж обіймав посаду бойового медика
фото: Оксана Корчинська, Facebook

«5 липня 2023 року його медевак на санітарному автомобілі їхав за пораненими та був прицільно розстріляний окупантами на Запорізькому напрямку. Побратими під обстрілами змогли евакуювати свого важкопораненого бойового медика на стабпункт, але врятувати Богдана військові лікарі не змогли», – повідомила Оксана Корчинська.

Солдат Богдан Кряж, позивний Кавун, був нагороджений медаллю «Україна понад усе!», за операцію під Бахмутом, де отримав поранення
Солдат Богдан Кряж, позивний Кавун, був нагороджений медаллю «Україна понад усе!», за операцію під Бахмутом, де отримав поранення
фото: Оксана Корчинська, Facebook

Богдан був нагороджений медаллю «Україна понад усе!», за операцію під Бахмутом, де отримав поранення.

«Богдан жив мрією про вільну і незалежну Україну та готовий був віддати заради цього своє життя. Він мені казав, що буде боротися до останнього подиху, щоб наша нація залишилася українцями. Попри молодий вік, він був хоробрим, безстрашним, дуже розумним, цілеспрямованим. Для мене – не просто сином, а й другом, який підтримував, підіймав настрій, без нього дуже сумно та боляче», – написала мама Оксана Кряж.

Поховали воїна на Алеї слави у Харкові. У Богдана залишилися батьки.

2 фото
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Друзі Богдана зібрали та видали збірку його оповідань та вірш про Харків - щоб віддати йому шану та увічнити нагадування, про присутність Богдана на цій Землі
фото: Львівська обласна бібліотека для дітей, Facebook

Побратими після загибелі Богдана видали збірку його оповідань під назвою «Фантоми».

У Харківському ліцеї №128 (Салтівський район) відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України Богдану Кряжу
У Харківському ліцеї №128 (Салтівський район) відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України Богдану Кряжу
фото з відкритих джерел

У Харківському ліцеї №128 (Салтівський район) відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України Богдану Кряжу. Про це повідомили у Харківській міській раді.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: Україна пам'ять українці війна

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