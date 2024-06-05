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Чехія платитиме біженцям за повернення на батьківщину: хто зможе скористатись

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Чехія платитиме біженцям за повернення на батьківщину: хто зможе скористатись
Чехія допомагає українцям повернутися на батьківщину
фото: Irozhlas

Влада Чехії наголошує, що повернення біженців є суто добровільною ініціативою, а для участі у програмі уже реєструються люди 

Українські біженці, які мають статус тимчасового захисту, матимуть можливість отримати від держави допомогу від Чехії у поверненні додому. Це зокрема стосується категорій осіб із  серйозною інвалідністю або хворобою, яка потребує постійного або посиленого медичного догляду. Для таких біженців чеська влада планує виділити спеціальний медичний транспорт. Відповідний проєкт із повернення українців на батьківщину запускає чеське Міністерство внутрішніх справ, пише Irozhlas.

Згідно з проектом, Чехія готова сплатити квитки до 400 осіб, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів. Концепцію добровільного повернення було затверджено урядом у середині травня. На програму виділено п'ять із половиною мільйонів крон. Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз. При цьому директор Об'єднання інтеграції і міграції Магда Фалтова вважає, що програмою скористається лише невелика частина біженців – перш за все, які не мають фінансових засобів або мають якісь проблеми зі здоров'ям.

За словами Василії Балогової з Організації допомоги біженцям, у цьому може бути інтерес. «Можливо, деякі люди, які мають родини в західній частині України, можуть бути зацікавлені у поверненні. Але ми з колегою ходимо по будинках престарілих, а там є харків’яни, яким за 80. Куди б поділися ці люди? У них більше нікого немає», – пояснює Балохова, додаючи, що сама поки не знає клієнтів, які б підписалися на програму.

«Ми вже все частіше реєструємо випадки, коли іноземці, яким надано тимчасовий захист, звертаються з проханням про його припинення та сприяння їх поверненню. Часто це люди з серйозною інвалідністю або хворобою, яка потребує постійного або посиленого медичного догляду. Прохання про допомогу в добровільному поверненні також надходять від людей, які мають інші серйозні особисті причини для повернення», – пояснює речник департаменту МВС Чехії Ондржей Кратошка.

Наразі, за даними відомства, на програму зареєструвалися лише фізичні особи. Уряд схвалив добровільне повернення в середині травня. «Але я хочу підкреслити, що це справді допомога у поверненні для людей, які виявляють до цього інтерес. Тому ні в якому разі це не примусове повернення», – наголосив міністр промисловості й торгівлі Йозеф Сікела після затвердження програми.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ Чехії запустило пілотний проєкт добровільного повернення, завдяки якому біженцям буде сплачено квитки на автобус, а хворим – транспортування в машині швидкої допомоги. Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада.

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Теги: міністр Чехія іноземці українці транспорт робота біженці автобус

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