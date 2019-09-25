Олійник: Коломойський – не основний опонент Філатова, він багато кому насолив



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Дніпра Борис Філатов заявляв, що обшуки у міській раді можуть бути політичним замовленням

Є ще маса непублічних людей, які складають «фан-клуб» Бориса Філатова - екснардеп

Екснардеп і соратник бізнесмена Ігоря Коломойського Святослав вважає, що бізнесмен Ігор Коломойський не основний опонент мера Дніпра Бориса Філатова.

Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Олійника, Філатов «багато кому насолив».

«Філатов сильно гіперболізує, що його основний опонент – Коломойський. Є інша гігантська сукупність людей, яким вони в той чи інший спосіб насолили», - заявив соратник олігарха.

Як повідомлялося, Олександр Петровський – місцевий бізнесмен та меценат з неоднозначною репутацією, який став широко відомим після фото с томосом активно проти Філатова виступає.

Олійник вважає Петровського публічним прикладом.

«Є ще маса непублічних людей, які складають їхній (Бориса Філатова – ред.) «фан-клуб», - зазначив Олійник.

Раніше ЗМІ повідомили, що 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці проводять масштабні обшуки в рамках розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів, в тому числі й на капітальному ремонті Центрального мосту. Заступнику Філатова Михайлу Лисенку правоохоронці повідомили про підозру.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що обшуки у міській раді можуть бути «політичним замовленням нечистоплотних олігархів».

Читайте більше: