Соратник Коломойського пояснив, чому у мера Дніпра виникли проблеми



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Борис Філатов «не почувається комфортно» - соратник Коломойського

Філатов звик знаходитись під певним політичним дахом, - Олійник

Екснардеп і соратник бізнесмена Ігоря Коломойського Святослав Олійник в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому у мера Дніпра Бориса Філатова виникли проблеми після інспекції до міста президента Володимира Зеленського.

За словами Олійника, Філатов «не почувається комфортно».

«Філатов звик знаходитись під певним політичним дахом. Наприклад, він завжди публічно бравірував своєю дружбою з Юрієм Луценком, і через те ніякі правоохоронні органи в місті не працювали. А тепер цей дах злетів і спливли речі, які останні роки гальмувались. Хто там що украв чи не украв – це майбутнє питання, але те, що ці розслідування зараз будуть масово іти, очевидно», - впевнений соратник Коломойського.

На думку Олійника, в комунальному господарстві завжди є привід для питань правоохоронних органів.

«Давайте візьмемо будь-якого підрядника і не під запис запитаємо його, на яких умовах він працює на бюджетних підрядах. Якщо він буде відвертим, то назве ставки відкатів», - стверджує екснардеп.

Олійник зазначив, що «при Порошенку бюджетна система не працювала прозоро, подивимось, як буде за Зеленського».

Раніше ЗМІ повідомили, що 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці проводять масштабні обшуки в рамках розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів, в тому числі й на капітальному ремонті Центрального мосту. Заступнику Філатова Михайлу Лисенку правоохоронці повідомили про підозру.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що обшуки у міській раді можуть бути «політичним замовленням нечистоплотних олігархів».

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