Зеленський має вирішити, хоче він бути «слугою народу» чи слугою олігархів – Financial Times

Видання зазначає, що протягом останніх двох тижнів в Україні «почали відбуватися тривожні події»

Президент Володимир Зеленський має зробити вибір між зв'язками з олігархами та інтересами виборців.

Про це пише 23 вересня Financial Times у редакційній статті, повідомляє видання «Гордон».



Видання зазначає, що протягом останніх двох тижнів в Україні «почали відбуватися тривожні події»: Ігор Коломойський, «мільярдер-олігарх, підозрюваний у тому, що він допоміг привести пана Зеленського до влади», після двох років у вигнанні голосно з'явився в Києві. Після цього прем'єрміністр заявив, що Київ був відкритий для врегулювання ситуації щодо ПриватБанку.

«Така угода – повернення націоналізованого банку або зняття претензій до його колишнього співвласника Коломойського – поставить під загрозу майбутнє фінансування від МВФ та інших західних партнерів, а також підірве інші позитивні кроки уряду», - пише Financial Times.



Західні покровителі випустили з уваги призначення керівником Офісу президента адвоката Коломойського Андрія Богдана, підкреслюють автори статті. Водночас інвестори привітали призначення прем'єр-міністром 35-річного Олексія Гончарука, який почав активну програму з легалізації ринку землі, приватизації державних підприємств, лібералізації ринку праці, протидії рейдерству та посилення захисту власності, пише видання. Проте 10 вересня в кабінеті президента сфотографували «усміхненого пана Коломойського з паном Зеленським і паном Богданом».

Серед інших «тривожних речей» Financial Times назвала обшук у «ПриватБанку» й пожежу в будинку ексголови Нацбанку України Валерії Гонтаревої: газета назвала ці події «поверненням до темних шляхів України 20-річної давності».



Зеленському зараз не потрібен великий внутрішній скандал, особливо на тлі повідомлень, що президент США Дональд Трамп попросив його провести розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, вважають автори. «Будь-яке врегулювання питання щодо «ПриватБанку» має передбачати максимальне повернення активів колишніх власників, а також має бути узгоджене з МВФ», - пише видання.



Президент стоїть перед визначальним вибором, підкреслює Financial Times: Зеленський має вирішити, хоче він бути «слугою народу» чи слугою олігархів.



Нагадаємо, ПриватБанк – найбільший комерційний банк в Україні – націоналізували 19 грудня 2016 року.



Раніше Ігор Коломойський заявив, що не має наміру повертати собі націоналізований Приватбанк, але хоче повернути $2 млрд, які були в капіталі фінустанови. .



Як повідомлялося, 10 вересня Зеленський зустрівся з Коломойським. Уранці 17 вересня газета Financial Times опублікувала статтю про те, що Коломойський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук ведуть переговори щодо справи ПриватБанку.

Гончарук сказав, що в питанні з ПриватБанком потрібно «зосередитися на зростанні і шукати спільні рішення, а не витрачати ресурси на знищення одне одного».

Український уряд заявив, що стаття базується на вирваній із контексту фразі, а матеріал Financial Times не відповідає стандартам журналістської етики. Кабмін висунув вимогу опублікувати спростування інформації про переговори.