Соратник Коломойського пояснив, чому дніпропетровським губернатором зробили «варяга»



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Святослав Олійник

Олійник зауважив, що Бондаренко – «з хорошою комерційною освітою, досвідом в сфері недержавного управління, знає три мови»

Соратник олігарха Ігоря Коломойського, екснардеп Святослав Олійник пояснив, чому на пост голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації був призначений Олександр Бондаренко.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Моя фігура або фігура іншого «неваряга», які номінувались на цю посаду, робила це призначення для президента складним, бо випливав би фактор якогось впливу місцевих еліт. Одразу б почали казати, що за губернатором стоїть хтось той чи інший. Альтернативою цьому стало призначення людини, яка просто відповідає формату – він з хорошою комерційною освітою, досвідом в сфері недержавного управління, знає три мови. І він абсолютно непричетний до жодних дніпропетровських еліт», - зауважив Олійник.

Він вважає, що на сьогодні на посту очільника області має бути «динамічний менеджер».

«Я з Коломойським його обговорював і переконував, що сьогодні парадигма влади така, що на державні посади приходять менеджери полегшеного формату, а не ті важковики, яких ми там звикли бачити. Губернатори Дніпропетровської області як правило були масштабними фігурами – Лазаренко, Швець, Вілкул, той же Коломойський… Це призводило до якогось феодалізму і відчуття себе «хазяїном тайги». А сьогодні це має бути динамічний менеджер, який має швидко реагувати на якісь виклики. Йому не треба, щоб йому підпорядковувались прокурори, міліціонери, судді, у нього своя зона відповідальності.

Думаю, напряму з Коломойським щодо губернатора не радились, але в цьому питанні багато залежало від мене. Якщо обговорювалось моє прізвище, то в моїх силах було переконати Коломойського, скажімо так, погодитись на призначення нейтральної людини», - сказав Олійник.

Він додав, що «деяким людям з Офісу президента пообіцяв допомагати новопризначеному губернатору». «З одного боку, він не посвячений в багатолітні складні місцеві відносини і конфлікти, з іншого – може по незнанню потрапити на якісь мінні поля. Губернатор – це ж не всесильна людина, йому треба, щоб облрада надавала фінансування, коректувала бюджет. Тому йому потрібна взаємодія з нами, яку ми йому забезпечимо на благі справи», - зауважив Олійник.

Соратник Коломойського зауважив, що сам був би не проти посісти посаду губернатора, але він не переживає, що очільником області став Бондаренко.

«Я був би не проти такого призначення, але, те, що воно не сталося, – не страшно. Я до держслужби ставлюся з великою насторогою. Завжди прагнув піти з держслужби сам – з прокуратури, парламенту, держадміністрації. Для мене це – електричний стілець», - сказав Олійник.

Нагадаємо, 14 вересня президент Володимир Зеленський прибув до Дніпра, де представив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка.

Зазначимо, Олександр Бондаренко займається бізнесом і зареєстрований у Харкові. Власник і акціонер таких компаній як «Бі енд Бі Фудз», «Сталь Бізнес Системи», «Філд Маркетинг» і «Лок Сток». Його дружина є громадянкою Росії.

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