ООН отримала понад 150 звинувачень у сексуальному насильстві з боку окупантів в Україні

В ООН зауважили, що сексуальне насильство – це злочин, про який «хронічно недостатньо» інформують

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України до ООН надійшло понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства, скоєного російськими загарбниками. Про це повідомила спецпредставниця генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен у відеозверненні до учасників Другого саміту перших леді та джентльменів, передає УНН.

«З 24 лютого ООН отримала понад 150 звинувачень у сексуальному насильстві, скоєному проти жінок, дітей і чоловіків. Це зґвалтування під дулами автоматів у присутності членів родини як наслідки атаки України російськими військами», – зазначила вона.

Паттен наголосила, що сексуальне насильство – це злочин, про який «хронічно недостатньо» інформують, тому «ми бачимо лише верхівку айсберга».

За її словами, це одна з найбільш руйнівних форм насильства, яке під час військових конфліктів скоюється здебільшого проти жінок та дівчат, але також і проти чоловіків та хлопчиків.

Нагадаємо, Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні за період із 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, до 15 травня задокументувала і підтвердила вбивства мирних громадян у більше ніж 30 населених пунктах України.

Також місія задокументувала 248 випадків незаконного затримання і розслідує «все нові й нові« повідомлення про сексуальне насильство.

У звіті йдеться, що правильно оцінити масштаби порушень складно, оскільки постраждалі від сексуального насильства часто не хочуть або не можуть бути опитані.

Проте УВКПЛ підтвердило 23 випадки сексуального насильства, які «переважно приписують російським збройним силам».