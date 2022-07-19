Зеленський виступить на тижні високого рівня Генасамблеї ООН

Зеленський виступить на 77-й Генасамблеї ООН у вересні

На зібранні будуть обговорювати окуповані Росією території України

Президент України Володимир Зеленський виступить, як очікується, на тижні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у вересні. Це вказано у розкладі роботи ГА ООН.

Тиждень високого рівня Генасамблеї ООН пройде з 20 по 26 вересня. У цьому заході, що відкриває нову річну сесію Генеральної Асамблеї, традиційно беруть участь президенти, прем'єри, міністри.

Володимир Зеленський виступить на 77-й Генасамблеї ООН, судячи з розкладу, опублікованого організацією.

Також в залі ООН виступлять президент США Джо Байден, президент Польщі Анджей Дуда. А ось Росію 24 вересня представить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У документі також вказано, що на зібранні будуть обговорювати окуповані Росією території України, а також проєкт резолюції.

Раніше повідомлялося, що Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні за період із 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, до 15 травня задокументувала і підтвердила вбивства мирних громадян у більше ніж 30 населених пунктах України.

Також місія задокументувала 248 випадків незаконного затримання і розслідує «все нові й нові« повідомлення про сексуальне насильство.

У звіті йдеться, що правильно оцінити масштаби порушень складно, оскільки постраждалі від сексуального насильства часто не хочуть або не можуть бути опитані.

Проте УВКПЛ підтвердило 23 випадки сексуального насильства, які «переважно приписують російським збройним силам».