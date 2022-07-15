Генсек ООН засудив напад на цивільне населення у Вінниці

Генеральний секретар закликав до притягнення РФ до відповідальності за такі дії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетний удар російських військ по Вінниці. Про це йдеться в заяві, поширеній пресслужбою генсека ООН

«Генеральний секретар приголомшений ракетним ударом по місту Вінниця в центральній Україні, внаслідок якого, як повідомляється, загинули щонайменше 22 людини, у тому числі троє дітей, і було поранено понад 100 інших. Генеральний секретар засуджує будь-які напади на цивільне населення або цивільну інфраструктуру і вкотре закликає до притягнення до відповідальності за такі дії», – йдеться в заяві.

Заступник прессекретаря ООН Фархан Гак зауважив бойові дії зруйнували важливі об'єкти інфраструктури України, залишивши мільйони людей без доступу до медичних послуг, води, електроенергії та газу.

Майже 800 населених пунктів відрізані від електроенергії, і понад 230 тисяч домогосподарств і підприємств не мають газопостачання. Найбільше постраждала Донецька область.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Зазначимо, російські телеграм-канали вже поширили фейкову інформацію, що російські ракети влучили не в центр мирного міста, а «у військову частину».

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.

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