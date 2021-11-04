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    Пандемія в окупованому Криму: за добу виявлена рекордна кількість нових випадків Covid-19

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    За добу в окупованому Криму померло 18 людей - Пандемія в окупованому Криму: за добу виявлена рекордна кількість нових випадків Covid-19
    За добу в окупованому Криму померло 18 людей
    фото з відкритих джерел

    З початку пандемії в Криму від коронавірусу померло – 3 067 людей

    За минулу добу в окупованому Криму зафіксовано 752 нові випадки коронавірусу, це максимум з початку пандемії. Такі дані оприлюднила пресслужба міністерства охорони здоров'я окупаційної влади.

    «За 3 листопада 2021 року на території Республіки Крим зареєстровано 752 нові випадки коронавірусної інфекції», – йдеться у повідомленні.

    За добу в регіоні одужало 969 осіб, померло – 18. З початку пандемії в Криму зафіксовано 99,7 тис. випадків коронавірусу, одужало понад 87,6 тис. осіб, померло – 3 067.

    Тим часом, протягом 2 листопада в Росії зафіксували новий рекорд померлих від коронавірусу пацієнтів – 1 189.

    Як раніше повідомлялося, окупанти Криму б'ють на сполох через неконтрольовану ситуацію з коронавірусом.

    Нагадаємо, влада окупованого Криму заборонила літнім людям виходити на вулицю.

    Раніше повідомлялося, що через коронавірусний колапс в окупованому Криму на в'їзді до півострова встановлять блокпости.

    Також нещодавно окупанти визнали, що морги Криму не справляються з навантаженням.

    Теги: Крим окупанти рекорд коронавірус
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    Пандемія в окупованому Криму: за добу виявлена рекордна кількість нових випадків Covid-19