Пандемія в окупованому Криму: за добу виявлена рекордна кількість нових випадків Covid-19

За добу в окупованому Криму померло 18 людей

З початку пандемії в Криму від коронавірусу померло – 3 067 людей

За минулу добу в окупованому Криму зафіксовано 752 нові випадки коронавірусу, це максимум з початку пандемії. Такі дані оприлюднила пресслужба міністерства охорони здоров'я окупаційної влади.

«За 3 листопада 2021 року на території Республіки Крим зареєстровано 752 нові випадки коронавірусної інфекції», – йдеться у повідомленні.

За добу в регіоні одужало 969 осіб, померло – 18. З початку пандемії в Криму зафіксовано 99,7 тис. випадків коронавірусу, одужало понад 87,6 тис. осіб, померло – 3 067.

Тим часом, протягом 2 листопада в Росії зафіксували новий рекорд померлих від коронавірусу пацієнтів – 1 189.

Як раніше повідомлялося, окупанти Криму б'ють на сполох через неконтрольовану ситуацію з коронавірусом.

Нагадаємо, влада окупованого Криму заборонила літнім людям виходити на вулицю.

Раніше повідомлялося, що через коронавірусний колапс в окупованому Криму на в'їзді до півострова встановлять блокпости.

Також нещодавно окупанти визнали, що морги Криму не справляються з навантаженням.