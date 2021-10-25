Коронавірусний колапс в окупованому Криму. На в'їзді встановлять блокпости

Окупаційна влада Криму ледь справляється з різким спалахом Covid-19 на півострові

З 30 жовтня до 7 листопада на в'їзді в окупований Севастополь виставлять блокпости, на яких будуть перевіряти QR-коди у людей, які в’їжджають у місто, повідомляє російський «Інтерфакс».

Пускати планують за кодами, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу або перенесення протягом півроку захворювання. Також пускати у місто будуть лише протягом неробочих днів. Цим в окупованому Севастополі росіяни мають намір «обмежити турпотік».

Встановити блокпости розпорядився так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв. Він нагадав, що подібний захід вже застосовувався минулого року, а QR-код перевіряють і у місцевих жителів. Він пояснив, що попри дані про скасування броні в готелях після введення обмежень, багато гостей можуть розміститися в приватному секторі. «Наплив людей без щеплень і відповідних документів, що підтверджують, що вони не можуть стати джерелами поширення інфекції, нам точно в ці дні не потрібен», – додав «глава міста».

Як стало відомо сьогодні, 25 жовтня, в окупованому Криму морги перестали справлятися з навантаженням через зростання смертності серед пацієнтів з Covid-19. Від місцевих жителів вже неодноразово надходили скарги в зв'язку з тим, що тіла померлих родичів, які їм видавали, «були в поганому стані».

За даними окупаційної влади, у Криму з початку пандемії коронавірусу було виявлено майже 92,7 тис. випадків зараження, 2894 пацієнта померли. При цьому в жовтні добовий антирекорд за кількістю виявлених випадків на півострові оновлювався 23 рази, відзначають російські ЗМІ.

Минулого тижня влада окупованого Криму навіть заборонила літнім людям виходити на вулицю.

Нагадаємо, на території Російської Федерації виявлено перші випадки зараження новим варіантом коронавірусної хвороби, що отримав назву AY.4.2.

Також, у Росії період з 30 жовтня до 7 листопада оголосили неробочими днями зі збереженням заробітної плати. З такою пропозицією до президента Володимира Путіна звернулася віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова. Причина – поширення коронавірусу.