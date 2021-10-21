Влада окупованого Криму заборонила літнім людям виходити на вулицю

Окупаційна влада також постановила скасувати пільговий проїзд у транспорті для цієї вікової категорії

Старші 65 років люди можуть виходити з дому лише у випадку загрози життю та здоров'ю

Через стрімке зростання нових випадків захворювання на коронавірус в окупованому Криму вирішили посилити карантинні обмеження та заборонити літнім людям виходити на вулицю. Про це повідомляється на сайті окупаційної адміністрації Криму.

Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов посилив карантин через Covid. Відомо, що старші 65 років люди можуть виходити з дому лише у випадку загрози життю та здоров'ю. Також місцева влада постановили скасувати пільговий проїзд у транспорті для цієї вікової категорії.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в окупованому Росією Криму погіршується з кожним днем. З 25 жовтня у Криму вводять обов'язкові QR-коди для відвідування кафе, ресторанів, барів, клубів, дискотек, фітнес-центрів, театрів, бібліотек та музеїв. А закладам громадського харчування забороняється працювати після 23:00.

Нагадаємо, на території Російської Федерації виявлено перші випадки зараження новим варіантом коронавірусної хвороби, що отримав назву AY.4.2.

Також, у Росії період з 30 жовтня до 7 листопада оголосили неробочими днями зі збереженням заробітної плати. З такою пропозицією до президента Володимира Путіна звернулася віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова. Причина – поширення коронавірусу

Нагадаємо, за оцінками аналітика, в Україні на сьогодні налічується близько 100 тис. нових хворих на коронавірус на добу.