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    Оперативні дані: майже 700 смертей за добу та понад 27 тис. нових Covid-інфікованих

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    93,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня &ndash; невакциновані - Оперативні дані: майже 700 смертей за добу та понад 27 тис. нових Covid-інфікованих
    93,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані
    фото з відкритих джерел

    Протягом минулої доби від коронавірусу одужали понад 12,4 тис. людей

    Протягом минулої доби, 3 листопада, в Україні зафіксовано 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 787, медпрацівників – 426). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 5 472 особи;
    • летальних випадків – 699;
    • одужало – понад 12,4 тис. осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – понад 3 млн осіб;
    • одужало – понад 2,4 млн осіб;
    • летальних випадків – 70,1 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – понад 14,6 млн.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено майже 10,9 млн людей, з них отримали одну дозу – майже 10,9 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 7,6 млн людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено понад 18,5 млн щеплень.

    93,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

    Майже 299,3 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали понад 212,9 тис. людей, повністю імунізовані – 86,3 тис. людини.

    До слова, нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент.

    Тим часом, Нідерланди відмовилися від використання вакцини AstraZeneca.

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    Теги: хвороби коронавірус
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    Оперативні дані: майже 700 смертей за добу та понад 27 тис. нових Covid-інфікованих