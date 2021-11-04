Оперативні дані: майже 700 смертей за добу та понад 27 тис. нових Covid-інфікованих

Протягом минулої доби від коронавірусу одужали понад 12,4 тис. людей

Протягом минулої доби, 3 листопада, в Україні зафіксовано 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 787, медпрацівників – 426). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 472 особи;

летальних випадків – 699;

одужало – понад 12,4 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 3 млн осіб;

одужало – понад 2,4 млн осіб;

летальних випадків – 70,1 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – понад 14,6 млн.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено майже 10,9 млн людей, з них отримали одну дозу – майже 10,9 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 7,6 млн людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено понад 18,5 млн щеплень.

93,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Майже 299,3 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали понад 212,9 тис. людей, повністю імунізовані – 86,3 тис. людини.

До слова, нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент.

Тим часом, Нідерланди відмовилися від використання вакцини AstraZeneca.