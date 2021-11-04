Страшна статистика київського крематорію. Скільки померлих від Covid-19 спалено цього року

У жовтні в Києві було кремовано 627 осіб, що померли від коронавірусу

З початку цього року в київському крематорії зробили рекордні 20715 кремацій, з яких 3436 – з причиною смерті Covid-19. Два-три роки тому робилося по 12-14 тисяч кремацій на рік. Про це повідомили у СКП «Київський крематорій» на запит APnews.

у 2017 році у київському крематорії було проведено понад 12,3 тис. кремацій (близько 1033 на місяць)

у 2018 році – понад 14,8 тис. кремацій (в середньому по 1239 на місяць)

у 2019 році – 16,1 тис. кремації (по 1346 на місяць).

Далі з 2020 року в Україні та світі почалась пандемія Covid-19.

Протягом 2020 року у київському крематорії було зроблено вже понад 19,4 тис. кремацій, з них 1252 – з причиною смерті Covid-19. У середньому – по 1621 кремації щомісяця.

У листопаді минулого року у крематорії вперше було спалено понад 2 тис. тіл (2145), з яких 413 – померлих від Covid-19.

Вже з початку 2021 року було зроблено рекордні 20,7 тис. кремацій – в середньому по 2071 щомісяця. Позначку у 3 тис. кремацій на місяць у столичному крематорії ще не перейшли, проте у жовтні було зроблено 2877 спалювань, 627 з яких через коронавірус.

Всього через коронавірус цього року кремували 3436 померлих:

у січні – 2069 кремацій, з яких 290 померлих від Covid-19,

у лютому – 1796 (249),

у березні – 2476 (631),

у квітні – 2893 (942),

у травні – 2129 (96),

у червні – 1705 (106),

у липні – 1636 (38),

у серпні – 1457 (42),

у вересні – 1677 (115),

у жовтні – 2877 (627).

У розрізі по місяцях чітко прослідковуються дві хвилі Covid-19 – навесні та восени.

Раніше повідомлялося, що біля будівлі крематорію на Байковому кладовищі в Києві спостерігається велика черга похоронних автобусів. Більшість людей, яких привозять, померли від коронавірусної хвороби або її ускладнень.