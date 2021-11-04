У «жовту» зону карантину перейшло три області

Найбільше областей України перебуває у «червоній» зоні карантину

«Жовта» зона карантину розширилась, тепер там три області. У цю зону додали Тернопільську область. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Червона» зона

У цій зоні перебувають такі регіони:

Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.

У МОЗ попередили, що під загрозою потрапляння в цю зону Волинська, Харківська та Тернопільська області.

«Помаранчева» зона

У цій зоні перебувають такі регіони:

Вінницька,

Волинська,

Полтавська,

Харківська,

Черкаська,

Чернівецька.

«Жовта» зона

Ця зона розширилась. Тепер у ній три області:

Кіровоградська,

Закарпатська,

Тернопільська.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 листопада, в Україні зафіксовано понад 27,3 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

До слова, регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. На курорти тепер пускатимуть лише Covid-безпечних відпочивальників.

За три дні карантинні рейди на Київщині виявили півтори сотні порушників.