У «жовту» зону карантину перейшло три області
Найбільше областей України перебуває у «червоній» зоні карантину
«Жовта» зона карантину розширилась, тепер там три області. У цю зону додали Тернопільську область. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
«Червона» зона
У цій зоні перебувають такі регіони:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.
У МОЗ попередили, що під загрозою потрапляння в цю зону Волинська, Харківська та Тернопільська області.
«Помаранчева» зона
У цій зоні перебувають такі регіони:
- Вінницька,
- Волинська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Чернівецька.
«Жовта» зона
Ця зона розширилась. Тепер у ній три області:
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Тернопільська.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 листопада, в Україні зафіксовано понад 27,3 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
До слова, регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. На курорти тепер пускатимуть лише Covid-безпечних відпочивальників.
За три дні карантинні рейди на Київщині виявили півтори сотні порушників.