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    У «жовту» зону карантину перейшло три області

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    Тернопільська область перейшла у &laquo;жовту&raquo; зону карантину - У «жовту» зону карантину перейшло три області
    Тернопільська область перейшла у «жовту» зону карантину
    фото з відкритих джерел

    Найбільше областей України перебуває у «червоній» зоні карантину

    «Жовта» зона карантину розширилась, тепер там три області. У цю зону додали Тернопільську область. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    «Червона» зона

    У цій зоні перебувають такі регіони:

    • Київ,
    • Херсонська,
    • Одеська,
    • Запорізька,
    • Донецька,
    • Дніпропетровська,
    • Сумська,
    • Миколаївська,
    • Рівненська,
    • Житомирська,
    • Івано-Франківська,
    • Київська,
    • Луганська,
    • Хмельницька,
    • Чернігівська,
    • Львівська.

    У МОЗ попередили, що під загрозою потрапляння в цю зону Волинська, Харківська та Тернопільська області.

    «Помаранчева» зона

    У цій зоні перебувають такі регіони:

    • Вінницька,
    • Волинська,
    • Полтавська,
    • Харківська,
    • Черкаська,
    • Чернівецька.

    «Жовта» зона

    Ця зона розширилась. Тепер у ній три області:

    • Кіровоградська,
    • Закарпатська,
    • Тернопільська.
    moz.gov.ua
    moz.gov.ua

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 листопада, в Україні зафіксовано понад 27,3 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    До слова, регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. На курорти тепер пускатимуть лише Covid-безпечних відпочивальників.

    За три дні карантинні рейди на Київщині виявили півтори сотні порушників.

    Теги: хвороби карантин коронавірус
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    У «жовту» зону карантину перейшло три області