Тисяча за вакцинацію. Бізнес планують звільнити від оподаткування доходу

Планується, що дохід в рамках програми «єПідтримка» не включатиметься до загального оподатковуваного доходу підприємців

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, оподаткування та митної політики підтримав ініціативу не включати до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника отриманий в рамках програми «єПідтримка» дохід. Йдеться про 1 тис. грн для вакцинованих українців, повідомив «Главкому» народний депутат України від партії «Слуга народу», голова підкомітету з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко.

«Відповідна пропозиція вже отримала підтримку у комітеті. Я говорю про 1000 гривень для вакцинованих громадян – щоб дохід від цієї бюджетної підтримки в рамках програми «єПідтримка» не включатиметься до загального оподатковуваного доходу підприємців. Термін дії відповідної норми Податкового кодексу України пропонується обмежити двома роками, тобто до 1 січня 2024 року», – сказав він.

Депутат навів приклад, як це діятиме. «Якщо ви, отримавши цю тисячу гривень, витратите її, наприклад, на покупку абонементу в спортзал, то власник цього залу не платитиме податок із цієї суми», – пояснив нардеп.

На думку Устенка, це є логічним продовженням програми підтримки малого та середнього бізнесу в умовах пандемії.

До слова, міністр Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв, які від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надати номер карти для отримання тисячі гривень за повний курс щеплення.

Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Отримати тисячу гривень за повний курс щеплення українці зможуть онлайн, через мобільний додаток «Дія».

Раніше в уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу»..

Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги. Глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

15 листопада президент України Володимир Зеленський розповів у відеозверненні «декілька хороших новин». Зокрема, він пообіцяв 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини,

Користувачі соцмереж відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського.