Партії, які прислужують «Слузі народу» (Список)



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Соціологи малюють пропрезидентській партії на парламентських виборах близько 40% підтримки

«Єдина Родина», «Україна майбутнього» і «Заступ» допомагають «Слузі народу» потрапити до Окружних виборчих комісій

Віртуальній пропрезидентській партії «Слуга народу» на виборах до Верховної Ради, що відбудуться 21 липня, допомагають інші партії. Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі Главкома.

Зазначається, що соціологи малюють пропрезидентській партії на парламентських виборах близько 40% підтримки, проте ця політсила нова і за законом ще не може напряму завести своїх людей до окружних виборчих комісій.

«У Законі про вибори народних депутатів чітко визначається, що формувати склад ОВК можуть партії, що на останніх парламентських виборах у 2014 році висували кандидатів у депутати (ст. 107 Закону). Плюс подавати кандидатів до ОВК мають право чинні парламентські фракції партій», - йдеться у статті.

Частина з 29-ти партій, що п’ять років тому засвітилися на парламентських виборах, тепер освоїли новий бізнес: вони взялися «здавати в оренду» місця в окружних комісіях.

У матеріалі Главкома говориться, що на такому вже «застукали» «Єдину Родину», «Україну майбутнього» і «Заступ»: «Їхні представники нещодавно вже набили руку, адже працювали членами ОВК від кандидата у президенти Володимира Зеленського на виборах 31 березня і 21 квітня цього року».

Зокрема, у Хмельницькій області ЗеКоманда через політичну партію «Всеукраїнське політичне об’єднання «Єдина Родина» завела чотирьох «своїх» членів ОВК.

Політична партія «Україна майбутнього» також виручила партію нового президента чотирма членами ОВК, а політична партія «Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ» допомогла з трьома членкинями окружвиборчкомів.

Ця ж картина повністю повторилася на столичних ОВК. Від партії «Заступ» до 212 ОВК потрапили чотири людини нинішнього президента. Партія «Україна майбутнього» делегувала у київські комісії шістьох людей, з яких четверо раніше працювали на Володимира Зеленського і «Єдина Родина» отримала дев’ять членів комісій у Києві, семеро з яких встигли попрацювати за квотою Володимира Зеленського.

За відомостями відкритих реєстрів, партія «Єдина Родина» зареєстрована у квітні 1999 року Олександром Ржавським, що був депутатом Верховної Ради України III скликання і двічі балотувався кандидатом у президенти і отримав менше 1% голосів.

Політсила «Україна майбутнього» зареєстрована у серпні 2008 року. Її керівником записаний Олексій Зосименко, помічник нардепа VI скликання від ВО «Батьківщина» Святослава Олійника, що є давнім соратником одіозного Андрія Портнова і «Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ» з’явилося у травні 2011 року. Партію «розкручувала» екс-глава секретаріату президента Ющенка Віра Улянченко.

Як повідомлялося, партія «Слуга народу» почала різко багатіти з початку 2019 року.

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