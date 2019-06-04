ЗМІ: Перед виходом з партії Мосійчук влупив Ляшка кийком по лобі



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Мосійчук побився з Ляшком і вдарив його палицею по лобі Фото: facebook.com/newsone

У головного радикала досі красується шишка

Перед виходом з «Радикальної партії» Ігор Мосійчук побився з Олегом Ляшком і вдарив його палицею по лобі.

Про це повідомляє видання «Страна».

Як стало відомо, конфлікт стався близько двох тижнів тому.

«Мосійчук на емоціях вдарив Ляшка по голові тростиною. На фото і відео можна побачити слід і подряпину. Олега Валерійовича сильно гримують, але пухлину все одно не вдається приховати повністю. Причина сварки - глобальний скандал. Загальна ситуації всередині партії - гроші, бюджет, медіа підтримка, розвал структури», - розповідає виданню джерело з партії.

Справа була до виходу Ігоря з партії. 47-річний Мосійчук думав давно її покинути, і це розуміли за його ефірами, постами в соціальних мережах і діям. Публічний розголос був справою часу.

24 травня Мосійчук повідомив про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка.

Сам Олег Ляшко відреагував на рішення соратника піти з партії колко і агресивно: «Я вітаю це рішення: баба з воза – кобилі легше».

«Страна» додзвонилася Ігорю Мосійчуку, щоб дізнатися чи був конфлікт.

«Нікого я не бив. Це просто чутки, не більше. Я зараз з усіма спілкуюся ввічливо. У мене були конфлікти з іншими членами партії, без імен. Про причини мого виходу з партії я скажу після 21-го липня, а може, напишу про них у своїх мемуарах, коли вийду на політичну пенсію», - сказав нардеп.

Як розповіли джерела з партії, «внутрішній кодекс цього радикала» не дозволяє ні за яких обставин виносити сміття з хати, щоб не давати приводу для пліток.

До речі, для Мосійчука взагалі звичайна справа застосовувати силу під час конфліктів. Цікаво, що близько року тому на каналі NewsOne він вів дискусію з депутатом Сергієм Лещенком (тоді ще БПП) і поставив йому в докір відвідування «Маршу рівності», на що Лещенко сказав, що «розвивати тему гей-параду» варто лідеру «Радикальної партії» Олегу Ляшку, маючи на увазі чутки про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Після ефіру Мосійчук вдарив тростиною Лещенка, обурившись словами про свого тоді ще шефа.

Нагадаємо, раніше нардеп Мосійчук в прямому ефірі влаштував бійку з проросійським політологом.