Партія «Слуга народу» почала різко багатіти з початку 2019 року



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Серед тих, хто інвестував у «Слугу народу», є друзі і родичі Зеленського – у тому числі ті, які вже отримали посади в Адміністрації глави держави

На рахунку партії нового президента за перший квартал з'явилось понад 100 млн грн пожертв.

Партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал 2019 року.

Про це йдеться в ексклюзивному у матеріалі «Главкому».

Зазначається, що згідно з документом, який подано у Національне агентство з питань запобігання корупції, політична сила, що не має ніякої історії, але має тепер найвищий рейтинг, почала різко багатіти.

«Лише за перші три місяці 2019 року на її рахунки надійшло понад 100 млн грн: 82 млн – від фізичних осіб і ще майже 23 млн – від юридичних. Витрачались ці гроші переважно на піар. Найбільші суми пішли на ефірний час на телебаченні. На виготовлення друкованої агітпродукції «Слуга народу» витратила порівняно копійки», - йдеться у матеріалі.

Згідно зі звітом, партія, яка минулого року могла похвалитися лише кутком у чотири квадратні метри, станом на кінець першого кварталу 2019-го мала цілих чотири офіси у Києві, по одному в Харкові та Кривому Розі.

Загалом за перший квартал цього року «Слуга народу» задекларувала оренду київської нерухомості на понад півмільйона гривень. Приміщення в Кривому Розі та Харкові обійшлися партії в 36 та 92 тис. грн відповідно.

У фінансовому звіті «Слуги народу» серед донорів партії - столичний бізнесмен Андрій Рубашка, який відзначився вісьмома платежами і загалом перерахував партії 1,6 млн грн.

Серед тих, хто інвестував у «Слугу народу», є друзі і родичі Зеленського – у тому числі ті, які вже отримали посади в Адміністрації глави держави.

Так, чинний заступник глави Адміністрації Руслан Рябошапка вклав у партію 50 тис. грн. Тоді ще майбутня перша леді Олена Зеленська підтримала політичний проект чоловіка двома внесками: у 1,5 млн грн і, якщо вірити звіту… у 250 грн.

Ще один друг, а нині заступник голови Адміністрації президента Сергій Шефір з дружиною Оленою переказали партії 5 млн грн (по два платежі кожен з Шефірів).

Двічі гроші політсилі (149 тис. і 700 тис. грн) перераховував Сергій Нижний. За даними ЗМІ, він – колишній помічник екс-нардепа Миколи Катеринчука.

Усього ж від фізосіб на рахунки партії надійшло понад 82 млн грн.

Як повідомлялося, партія «Слуга народу» назвала фейками кілька останніх повідомлень про неї.