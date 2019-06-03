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    Політика

    Рейтинг «Слуги народу» залишається на рівні 40%

    • Розсилка
    Партія президента Зеленського - явний лідер виборчих перегонів - Рейтинг «Слуги народу» залишається на рівні 40%
    Партія президента Зеленського - явний лідер виборчих перегонів

    Рейтинг партії Вакарчука вже складає 3,3%

    На виборах у Верховну Раду можуть перемогти чотири партії. Про це йдеться у результатах роллінгового опитування, проведеного  Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременко.

    Зазначається, що якби вибори до Ради проходили в найближчу неділю, то в парламент могли б пройти партії:

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    • «Слуга народу» - 30,8% з усіх опитаних, або 40,9% серед тих, хто визначився і буде голосувати;
    • «Опозиційна платформа - За життя» - 8,2% та 11,1%;
    • «Європейська солідарність» (колишня БПП) – 7,9% та 10,5%;
    • «Батьківщина» - 7% та 9,3%.

    На межі подолання 5%-го бар’єру партія «Сила і честь» Ігоря Смешка, за яку проголосували б 4,9% серед тих, хто визначилися з вибором, «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка (4,8%).

    Високі шанси і у «Голосу» Святослава Вакарчука – 3,3%.

    socopytuvannia-monitoring
    socopytuvannia-monitoring

    Нагадаємо, напочатку травня рівень підтримки партії Зеленського «Слуга народу» складав 39,9% (серед тих, хто визначився). А за «Голос» Вакарчука готові були голосувати лише 0,9%.

    Роллінгове дослідження електоральних орієнтацій населення України було проведено в період з 15 по 31 травня. Всього по Україні було опитано 2100 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,2%.
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