Рейтинг «Слуги народу» залишається на рівні 40%
Рейтинг партії Вакарчука вже складає 3,3%
На виборах у Верховну Раду можуть перемогти чотири партії. Про це йдеться у результатах роллінгового опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременко.
Зазначається, що якби вибори до Ради проходили в найближчу неділю, то в парламент могли б пройти партії:
- «Слуга народу» - 30,8% з усіх опитаних, або 40,9% серед тих, хто визначився і буде голосувати;
- «Опозиційна платформа - За життя» - 8,2% та 11,1%;
- «Європейська солідарність» (колишня БПП) – 7,9% та 10,5%;
- «Батьківщина» - 7% та 9,3%.
На межі подолання 5%-го бар’єру партія «Сила і честь» Ігоря Смешка, за яку проголосували б 4,9% серед тих, хто визначилися з вибором, «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка (4,8%).
Високі шанси і у «Голосу» Святослава Вакарчука – 3,3%.
Нагадаємо, напочатку травня рівень підтримки партії Зеленського «Слуга народу» складав 39,9% (серед тих, хто визначився). А за «Голос» Вакарчука готові були голосувати лише 0,9%.