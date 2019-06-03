Рейтинг «Слуги народу» залишається на рівні 40%



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Партія президента Зеленського - явний лідер виборчих перегонів

Рейтинг партії Вакарчука вже складає 3,3%

На виборах у Верховну Раду можуть перемогти чотири партії. Про це йдеться у результатах роллінгового опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременко.

Зазначається, що якби вибори до Ради проходили в найближчу неділю, то в парламент могли б пройти партії:

«Слуга народу» - 30,8% з усіх опитаних, або 40,9% серед тих, хто визначився і буде голосувати;

«Опозиційна платформа - За життя» - 8,2% та 11,1%;

«Європейська солідарність» (колишня БПП) – 7,9% та 10,5%;

«Батьківщина» - 7% та 9,3%.

На межі подолання 5%-го бар’єру партія «Сила і честь» Ігоря Смешка, за яку проголосували б 4,9% серед тих, хто визначилися з вибором, «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка (4,8%).

Високі шанси і у «Голосу» Святослава Вакарчука – 3,3%.

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Нагадаємо, напочатку травня рівень підтримки партії Зеленського «Слуга народу» складав 39,9% (серед тих, хто визначився). А за «Голос» Вакарчука готові були голосувати лише 0,9%.

Роллінгове дослідження електоральних орієнтацій населення України було проведено в період з 15 по 31 травня. Всього по Україні було опитано 2100 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,2%.