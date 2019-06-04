Вакарчук заявив, що зміна формату переговорів з РФ не на часі



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Святослав Вакарчук

Вакарчук закликав не вірити тим політиками, які перед виборами заявляють, що зможуть швидко закінчити цю війну

Україна має вести діалог з Російською Федерацією щодо миру, але робити це варто у рамках мінського та нормандського форматів, як і раніше.

Таку думку лідер гурту «Океан Ельзи», а також лідер політичної партії «Голос» Святослав Вакарчук висловив у понеділок в ефірі одного з телеканалів.

«Обмін позиціями (з РФ – ред.)- так, донесення переговорних позицій – так, телефонні розмови – так, але зміна офіційного переговорного формату – на сьогодні не на часі», – сказав Вакарчук.

На його переконання, нині українська сторона не може проігнорували ті зусилля, які докладають міжнародні партнери задля врегулювання ситуації на Донбасі у рамках нормандського формату.

«Розмови, обмін позиціями потрібні, тому що якщо ви не розмовляєте, якщо немає обміну позиціями, – це є тим, що не рухається з місця. Але переговори потрібно проводити у цивілізованому форматі», – додав лідер партії.

Водночас він закликав не вірити тим політиками, які перед виборами заявляють, що зможуть швидко закінчити цю війну, оскільки це не так просто зробити. Музикант підкреслив, що нині «ключі від миру» лежать у Кремлі, і якби там хотіли миру, то вже б давно все було врегульовано.

При цьому Вакарчук зазначив, що Україна обов’язково має відстоювати свої права та інтереси.

Джерело: Укрінформ