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    Партія Вакарчука найбільше витратила на політрекламу в Facebook - «Опора»

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    У &laquo;Голоса&raquo; наймолодша аудиторія користувачів Facebook - Партія Вакарчука найбільше витратила на політрекламу в Facebook - «Опора»
    У «Голоса» наймолодша аудиторія користувачів Facebook

    На виборчу агітацію в мережі Facebook у період з 24 травня до 15 липня партія «Голос» витратила понад $ 232 тисяч - аналітик

    Партія «Голос» є лідером за витратою коштів на передвиборну агітацію в соціальній мережі Facebook, заявляють у громадянській мережі «Опора».

    Про це повідомляє інформаційне агентство Інтерфакс-Україна.

    «Найбільше коштів на передвиборну рекламу витратила партія «Голос». За нашими підрахунками, на виборчу агітацію в мережі Facebook у період з 24 травня до 15 липня вона витратила понад $ 232 тисяч», — повідомив аналітик «Опори» Роберт Лорян на прес- конференції у п'ятницю в Києві.

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    Він також звернув увагу на те, що у «Голоса» наймолодша аудиторія користувачів Facebook.

    На другому місці за витратами на рекламу в найбільшій у світі соціальній мережі, за словами Лоряна, партія «Європейська солідарність» — більш як $200 тисяч. На третьому місці — політична партія «Сила права», яка витратила за цей період понад $136 тисяч.

    Водночас Лорян зазначив, що згідно із проміжними фінансовими звітами цих партій витрати їхніх виборчих фондів на агітацію значно менші.

    «Загалом на політичну рекламу з 24 травня до 15 липня за даними Facebook в Україні витрачено понад $1 млн. 800 тисяч», — повідомив аналітик.

    Як повідомлялося, найбільше коштів партії витрачали на телерекламу — «Чесно».

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