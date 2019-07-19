Партія Вакарчука найбільше витратила на політрекламу в Facebook - «Опора»
На виборчу агітацію в мережі Facebook у період з 24 травня до 15 липня партія «Голос» витратила понад $ 232 тисяч - аналітик
Партія «Голос» є лідером за витратою коштів на передвиборну агітацію в соціальній мережі Facebook, заявляють у громадянській мережі «Опора».
Про це повідомляє інформаційне агентство Інтерфакс-Україна.
«Найбільше коштів на передвиборну рекламу витратила партія «Голос». За нашими підрахунками, на виборчу агітацію в мережі Facebook у період з 24 травня до 15 липня вона витратила понад $ 232 тисяч», — повідомив аналітик «Опори» Роберт Лорян на прес- конференції у п'ятницю в Києві.
Він також звернув увагу на те, що у «Голоса» наймолодша аудиторія користувачів Facebook.
На другому місці за витратами на рекламу в найбільшій у світі соціальній мережі, за словами Лоряна, партія «Європейська солідарність» — більш як $200 тисяч. На третьому місці — політична партія «Сила права», яка витратила за цей період понад $136 тисяч.
Водночас Лорян зазначив, що згідно із проміжними фінансовими звітами цих партій витрати їхніх виборчих фондів на агітацію значно менші.
«Загалом на політичну рекламу з 24 травня до 15 липня за даними Facebook в Україні витрачено понад $1 млн. 800 тисяч», — повідомив аналітик.
Як повідомлялося, найбільше коштів партії витрачали на телерекламу — «Чесно».