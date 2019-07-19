Названо київських мажоритарників, які невчасно відкрили виборчі фонди (список)
У кожному столичному окрузі є мажоритарники, які не дотрималися вимоги закону
Центральна виборча комісія оголосила попередження кандидатам у народні депутати, які невчасно відкрили рахунки виборчих фондів. Серед них — 36 київських мажоритарників.
Про це повідомили спостерігачі Громадянської мережі «Опора».
Закон України «Про вибори народних депутатів» вимагає від учасників виборчих перегонів використовувати на агітацію гроші лише з виборчого фонду. Для цього кандидат не пізніше як на десятий день після реєстрації зобов'язаний відкрити рахунок.
У кожному столичному окрузі є мажоритарники, які не дотрималися цієї вимоги. Переважно це самовисуванці.
Якщо ж кандидата висувала політична партія, то тут рекордсмен «Опозиційний блок». Вісім мажоритарників цієї політичної сили не відкрили вчасно виборчі фонди.
Також отримали попередження по два мажоритарники від «Свободи» і «Громадянської позиції», і по одному — від Радикальної партії, партії «Сила і честь», Народного руху України.
Список кандидатів у депутати на позачергових виборах до парламенту, яким ЦВК оголосила попередження
211 округ
- Ігор Беркович (самовисування)
- Анна Єгорова (Народний рух України)
- Анатолій Лабанов (самовисуванець)
- Андрій Манько (самовисування)
- Альона Мороз (самовисування)
- Тетяна Січна (ссамовисування )
- Андрей Троценко (самовисування)
- Олег Чапцев (самовисування)
212 округ
- Олександра Гордієнко (Опозиційний блок)
- Денис Осмоловський (самовисування)
213 округ
- Артем Багіров (Опозиційний блок)
- Дмитро Коморний (самовисування)
- Дмитро Осарчук (самовисування)
214 округ
- Денис Мусієнко (самовисування)
- Євген Сагуйченко («Громадянська позиція»)
215 округ
- Оксана Бєлякова («Сила і честь»)
- Сергій Куцериб (самовисування)
216 округ
- Дмитро Мельник (самовисування)
- Сергій Паладій (самовисування)
- Марина Проскуріна («Опозиційний блок»)
217 округ
- Наталія Лобода («Опозиційний блок»)
- Вадим Пасічник (самовисування)
218 округ
- Марина Шимчак («Опозиційний блок»)
219 округ
- Володимир Бондар (самовисування)
- Анатолій Тищенко (самовисування)
220 округ
- Михайло Подоляк (ВО «Свобода»)
221 округ
- Катерина Заяць (самовисування)
- Артур Клопков (самовисування)
- Сергій Якуш (Опозиційний блок)
222 округ
- Олександр Лабоженко (Опозиційний блок)
223 округ
- Павло Аніськович («Громадянська позиція»)
- Ігор Бєлов (Радикальна партія)
- Юрій Левченко (ВО «Свобода»)
- Михайло Майман (самовисування)
- Андрій Подщипков (самовисування)
- Ігор Турчик (Опозиційний блок)
Нагадаємо, що сьогодні, 19 липня, в Україні, за законодавством, останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.