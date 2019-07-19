Названо київських мажоритарників, які невчасно відкрили виборчі фонди (список)



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Агітація має відбуватися з виборчого фонду кандидата чи партії, від якої він висувається

У кожному столичному окрузі є мажоритарники, які не дотрималися вимоги закону

Центральна виборча комісія оголосила попередження кандидатам у народні депутати, які невчасно відкрили рахунки виборчих фондів. Серед них — 36 київських мажоритарників.

Про це повідомили спостерігачі Громадянської мережі «Опора».

Закон України «Про вибори народних депутатів» вимагає від учасників виборчих перегонів використовувати на агітацію гроші лише з виборчого фонду. Для цього кандидат не пізніше як на десятий день після реєстрації зобов'язаний відкрити рахунок.

У кожному столичному окрузі є мажоритарники, які не дотрималися цієї вимоги. Переважно це самовисуванці.

Якщо ж кандидата висувала політична партія, то тут рекордсмен «Опозиційний блок». Вісім мажоритарників цієї політичної сили не відкрили вчасно виборчі фонди.

Також отримали попередження по два мажоритарники від «Свободи» і «Громадянської позиції», і по одному — від Радикальної партії, партії «Сила і честь», Народного руху України.

Список кандидатів у депутати на позачергових виборах до парламенту, яким ЦВК оголосила попередження

211 округ

Ігор Беркович (самовисування)

Анна Єгорова (Народний рух України)

Анатолій Лабанов (самовисуванець)

Андрій Манько (самовисування)

Альона Мороз (самовисування)

Тетяна Січна (ссамовисування )

Андрей Троценко (самовисування)

Олег Чапцев (самовисування)

212 округ

Олександра Гордієнко (Опозиційний блок)

Денис Осмоловський (самовисування)

213 округ

Артем Багіров (Опозиційний блок)

Дмитро Коморний (самовисування)

Дмитро Осарчук (самовисування)

214 округ

Денис Мусієнко (самовисування)

Євген Сагуйченко («Громадянська позиція»)

215 округ

Оксана Бєлякова («Сила і честь»)

Сергій Куцериб (самовисування)

216 округ

Дмитро Мельник (самовисування)

Сергій Паладій (самовисування)

Марина Проскуріна («Опозиційний блок»)

217 округ

Наталія Лобода («Опозиційний блок»)

Вадим Пасічник (самовисування)

218 округ

Марина Шимчак («Опозиційний блок»)

219 округ

Володимир Бондар (самовисування)

Анатолій Тищенко (самовисування)

220 округ

Михайло Подоляк (ВО «Свобода»)

221 округ

Катерина Заяць (самовисування)

Артур Клопков (самовисування)

Сергій Якуш (Опозиційний блок)

222 округ

Олександр Лабоженко (Опозиційний блок)

223 округ

Павло Аніськович («Громадянська позиція»)

Ігор Бєлов (Радикальна партія)

Юрій Левченко (ВО «Свобода»)

Михайло Майман (самовисування)

Андрій Подщипков (самовисування)

Ігор Турчик (Опозиційний блок)

Нагадаємо, що сьогодні, 19 липня, в Україні, за законодавством, останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.