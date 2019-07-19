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    Названо київських мажоритарників, які невчасно відкрили виборчі фонди (список)

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    <span>Агітація має відбуватися з виборчого фонду кандидата чи партії, від якої він висувається</span> - Названо київських мажоритарників, які невчасно відкрили виборчі фонди (список)
    Агітація має відбуватися з виборчого фонду кандидата чи партії, від якої він висувається

    У кожному столичному окрузі є мажоритарники, які не дотрималися вимоги закону

    Центральна виборча комісія оголосила попередження кандидатам у народні депутати, які невчасно відкрили рахунки виборчих фондів. Серед них — 36 київських мажоритарників.

    Про це повідомили спостерігачі Громадянської мережі «Опора».

    Закон України «Про вибори народних депутатів» вимагає від учасників виборчих перегонів використовувати на агітацію гроші лише з виборчого фонду. Для цього кандидат не пізніше як на десятий день після реєстрації зобов'язаний відкрити рахунок.

    У кожному столичному окрузі є мажоритарники, які не дотрималися цієї вимоги. Переважно це самовисуванці.

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    Якщо ж кандидата висувала політична партія, то тут рекордсмен «Опозиційний блок». Вісім мажоритарників цієї політичної сили не відкрили вчасно виборчі фонди.

    Також отримали попередження по два мажоритарники від «Свободи» і «Громадянської позиції», і по одному — від Радикальної партії, партії «Сила і честь», Народного руху України.

    Список кандидатів у депутати на позачергових виборах до парламенту, яким ЦВК оголосила попередження

    211 округ

    • Ігор Беркович (самовисування)
    • Анна Єгорова (Народний рух України)
    • Анатолій Лабанов (самовисуванець)
    • Андрій Манько (самовисування)
    • Альона Мороз (самовисування)
    • Тетяна Січна (ссамовисування )
    • Андрей Троценко  (самовисування)
    • Олег Чапцев (самовисування)

    212 округ

    • Олександра Гордієнко (Опозиційний блок)
    • Денис Осмоловський (самовисування)

    213 округ

    • Артем Багіров (Опозиційний блок)
    • Дмитро Коморний (самовисування)
    • Дмитро Осарчук (самовисування)

    214 округ

    • Денис Мусієнко (самовисування)
    • Євген Сагуйченко («Громадянська позиція»)

    215 округ

    • Оксана Бєлякова («Сила і честь»)
    • Сергій Куцериб (самовисування)

    216 округ

    • Дмитро Мельник (самовисування)
    • Сергій Паладій (самовисування)
    • Марина Проскуріна («Опозиційний блок»)

    217 округ

    • Наталія Лобода («Опозиційний блок»)
    • Вадим Пасічник (самовисування)

    218 округ

    • Марина Шимчак («Опозиційний блок»)

    219 округ

    • Володимир Бондар (самовисування)
    • Анатолій Тищенко (самовисування)

    220 округ

    • Михайло Подоляк (ВО «Свобода»)

    221 округ

    • Катерина Заяць (самовисування)
    • Артур Клопков (самовисування)
    • Сергій Якуш (Опозиційний блок)

    222 округ

    • Олександр Лабоженко (Опозиційний блок)

    223 округ

    • Павло Аніськович («Громадянська позиція»)
    • Ігор Бєлов (Радикальна партія)
    • Юрій Левченко (ВО «Свобода»)
    • Михайло Майман (самовисування)
    • Андрій Подщипков (самовисування)
    • Ігор Турчик (Опозиційний блок)

    Нагадаємо, що сьогодні, 19 липня, в Україні, за законодавством, останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.

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