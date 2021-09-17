Перший день народження без мами. Алла Мазур поділилась чуттєвими сімейними фото

Телезірка вперше показала фото всієї своєї сім’ї

Відома українська телеведуча Алла Мазур вирішила зробити сімейний фейсбук-альбом з родинними фотографіями. До такого рішення її підштовхнули ведучі «Сніданку з 1+1», яким телезірка у свій день народження, 16 вересня, розповіла про свою маму, що нещодавно померла.

«Зроблю такий собі фейсбук-альбом для нас. Світлі сонячні спогади… Можливо, когось надихнуть вони сьогодні помиритися, сказати «люблю» найріднішим. Подзвоніть батькам, зробіть разом фотосесію - не на бігу на телефон, а красиво, для альбому… Потім кожне таке фото – на вагу золота», – написала Мазур у дописі зі світлинами.

Телеведуча вперше оприлюднила фото своїх батьків, брата Олександра.

«Це перший мій день народження без мами... Але відчуваю її поруч щомиті. Люблю тебе, мамочко. Татусю, братику Сашо, мій синочок – ви мої найдорожчі, люблю вас і обіймаю. Нехай ці спогади зігріють нас і підтримають…» - з такими ніжними словами звернулася Алла Мазур до найрідніших людей.

На першому фото – майбутня телезірка з батьками.

«Це чорно-біле фото – моє улюблене. Батьки тут зовсім молоді, такі красиві. Мені тут - років 6-ть. Брат іще не народився. Дивлюся на маму - модну, елегантну жінку… І навіть важко уявити, що вона рано втратила батьків. Їі батько був поранений на фронті. Її мама - недовго пережила коханого чоловіка. І оця смілива дівчинка – вона просто втекла із села, бо її хотіли видати заміж за нелюбимого. Втекла і сама поступила в медичне училище. Рішучою жінкою була моя мама…» – розповіла Мазур.

Мама Алли Мазур працювала медичною сестрою в дитячому відділенні.

«Ну а хто ж у нас в лікарнях ходить з фотоапаратом? Очевидно, хтось із батьків цього хлопчика зробив знімок... Діти маму дуже любили. Я це бачила, коли малою приходила до неї на роботу: як вони кидалися до неї обніматися. Тому що вона любила дітей, і вони відчували це. У неї така легка була рука, вона легко робила уколи. Словом, була їхня улюблена тьотя Марія. Вона ще й мої іграшки переносила потихеньку з дому в лікарню...» – згадує Алла Мазур.

Алла Мазур дуже схожа на маму.

«Ми з мамою у Києві. Ситуація теж рідкісна, бо – відпочинково-прогулянкова. Моя мама, як і всі наші мами, завжди знаходила собі роботу, тому часу на прогулянки просто було мало. Батьки переїхали в Київ впритул до Помаранчевої Революції, уже восени. Мама з батьком часто бували на Майдані, переживали за всіх. Ми всією родиною ходили на Майдан в день інавгурації Ющенка... Ну, а це – вже літні спогади. 2005-й рік. І, на щастя, трапився хтось, хто нас з мамою сфотографував. Нам часто говорили, що ми схожі. І зовнішність, і тривалий час навіть зачіска. Цю зачіску, яка скількись-там років у мене була, – це мамуся подарувала, бо у нас однакове таке кучеряве і достатньо жорстке волосся», – розповіла телеведуча.

Алла Мазур вперше показала фото свого брата.

«А на цій світлині фотографом працювала я. Тому мене в кадрі тут немає, але є мама, батько, брат Олександр. Це один з багатьох світлих щасливих моментів. Ми святкували 70-річчя папи. Десь писали, що я ніби приховую брата, Вікіпедія взагалі довго твердила, що у мене сестра… А у нас із Сашком дуже дружні і гарні стосунки. Я дуже їх ціную. І право брата на приватність – також», – поділилась телезірка.

Також Мазур показала кілька світлин із подорожей з сім’єю за кордоном. «Тішуся, що вдалося маму все-таки ще повозити трошки по світу…» – каже вона.

Світлини з сином Артемом теж лишилися поза увагою.

Алла Мазур розповіла, що торік син Артем захопився трюковим самокатом і зараз вже досить крутий самокатер. «Але водночас - підлітковий вік! І вмовити його на фото цього 1-го вересня – вже не вдалося. Відстоює свою незалежність, любить висловити власну позицію. Мені цікаво почути його міркування про життя, хоч ми й нерідко сперечаємось. Але я уважно слухаю його, терпляче підбираю аргументи, намагаюсь не тиснути. Бо, як мені пояснили, цей період «сепарації» діти мусять пройти. І добре, коли це відбувається вчасно. Іноді він навіть дивує мене своєю мудрістю. І тішить, що коли разом переглядаємо ці дитячі фотки - він тане, і свою «захисну кольчугу» знімає», – каже телеведуча.

«Ось ці світлі миті життя – це справді те, що може об’єднати і втішити нас навіть у важкі хвилини. Бережімо їх – і не забуваймо фіксувати. Мами, тата, кохані, діти, бабусі, дідусі, друзі, - всі хто посварився чи образився сьогодні - помиріться, скажіть один одному «люблю». Можливо, якраз ваші спільні світлини допоможуть вам виправити ситуацію. Бо найдорожче в житті кожного з нас - це родинне коло. Ті, хто нас любить і завжди поряд», – підсумувала Алла Мазур.

Нагадаємо, що українська телеведуча розповіла про боротьбу з онкологією. Алла Мазур перемогла рак і тепер ділиться своїм досвідом, надихає інших на боротьбу з недугою. У свій день народження телезірка опублікувала надихаючий пост і показала обкладинки жіночого глянцю, на яких позує в новому образі.