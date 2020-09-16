Я – жива! Алла Мазур, яка здолала рак, прикрасила обкладинку глянцю (фото)



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Відома телеведуча Алла Мазур перемогла рак

Зірка зазначила, що не варто боятися візуальних наслідків боротьби з онкологією

Відома телеведуча Алла Мазур перемогла рак і тепер ділиться своїм досвідом, надихає інших на боротьбу з недугою. У свій день народження телезірка опублікувала надихаючий пост і показала обкладинки жіночого глянцю, на яких позує в новому образі.

«Я жива – і це велике досягнення року минулого. Постояла подумки на краю – і отримала ще більше внутрішньої свободи. Побачила себе нову – і відчула, що цією свободою можна поділитися і підтримати інших. Тих, хто зіткнувся з онкологією під час пандемії: якийсь особливий джек-пот. Але шанс одужати – є», – зазначила телеведуча.

Також Мазур зазначила, що не варто боятися візуальних наслідків боротьби з онкологією, адже новий образ може виявитися несподівано симпатичним і актуальним:

«Мене надихала одна глядачка. Автор: ваша робота в ефірі доводить нам, що перемогти – можна. Тепер хочу переконати, що і візуальних наслідків цієї боротьби особливо боятися не варто. Тому що головне – очистити організм. А волосся – відросте. І життя підкине вам новий образ: який може виявитися несподівано симпатичним. Навіть модним і актуальним: як виявилося в моєму випадку», – написала Алла Мазур.

Нагадаємо, що українська телеведуча розповіла про боротьбу з онкологією.