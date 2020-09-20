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    Суспільство

    Маніфест на підтримку онкохворих. Алла Мазур вперше вийшла в ефір без перуки (фото)

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    Маніфест на підтримку онкохворих. Алла Мазур вперше вийшла в ефір без перуки (фото)
    ТБ-скріншот

    Відома телеведуча відверто розповіла заради чого кардинально змінила образ

    Телеведуча Алла Мазур сьогодні вперше вийшла в ефір без перуки. Телезірка з’явилась підсумковій програмі ТСН тиждень з короткою стрижкою і незафарбованою сивиною. Мазур пояснила, що такий її вчинок має продемонструвати, що онкохворим нема чого соромитися свого своєї зовнішності.

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    Ведуча, яка подолала хворобу, хоче своїм прикладом надихнути людей які проходять лікування.

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    Нагадаємо, що українська телеведуча розповіла про боротьбу з онкологією.

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