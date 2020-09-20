Маніфест на підтримку онкохворих. Алла Мазур вперше вийшла в ефір без перуки (фото)



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Відома телеведуча відверто розповіла заради чого кардинально змінила образ

Телеведуча Алла Мазур сьогодні вперше вийшла в ефір без перуки. Телезірка з’явилась підсумковій програмі ТСН тиждень з короткою стрижкою і незафарбованою сивиною. Мазур пояснила, що такий її вчинок має продемонструвати, що онкохворим нема чого соромитися свого своєї зовнішності.

Ведуча, яка подолала хворобу, хоче своїм прикладом надихнути людей які проходять лікування.

Нагадаємо, що українська телеведуча розповіла про боротьбу з онкологією.

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