Зеленський осипав орденами та званнями своїх колег-зірок: Білик, Єфросиніна, Потап, Тіна Кароль, Мазур



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Вона підкорила мільйони». У квітні Офіс президента привітав Ірину Білик з 50-річчям. Тепер зірка отримала орден

Народні артисти Ірина Білик та Василь Зінкевич на честь своїх ювілеїв отримали від президента ордени

Президент Володимир Зеленський до Дня Конституції підписав указ про відзначення державними нагородами, в тому числі одним з вищих орденів України – князя Ярослава Мудрого.

Текст указу №254/2020 оприлюднено на сайті глави держави.

Орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня присвоєно віце-президенту НОК Валерію Борзову і співакові Василю Зінкевичу.

Телеведуча Марія Єфросиніна отримала орден «За заслуги» ІІІ ступеня, а телеведуча Алла Мазур – орден княгині Ольги ІІ ступеня.

Депутат від «Слуги народу», відома легкоатлетка Ольга Саладуха нагороджена орденом княгині Ольги І ступеня; співачки Ірина Білик і Тіна Кароль – княгині Ольги ІІІ ступеня.

Десятки людей отримали інші нагороди. Наприклад, Зеленський посмертно нагородив орденом «За заслуги» І ступеня головного продюсера ТСН Олену Несміян, яка нещодавно померла.

Читайте також: