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    По-осінньому ідеальна: якою буде погода 31 жовтня

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    У неділю, 31 жовтня, в Україні буде тепло і сонячно - По-осінньому ідеальна: якою буде погода 31 жовтня
    У неділю, 31 жовтня, в Україні буде тепло і сонячно
    Фото: glavcom.ua

    Останній вихідний день жовтня варто провести на природі

    У неділю, 31 жовтня, в Україні буде суха та тепла погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    31 жовтня опадів не прогнозують. Вночі та вранці у східній частині місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по Україні від +4 до -2°С.

    На сході країни можливі приморозки до -1…-4, вдень +8…+13°.

    На Закарпатті та у південній частині удень до +15°, уночі до +4 градусів тепла.

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    У Києві на вихідних буде сухо. Температура вночі 0…+2°С тепла, вдень +10…+12°С. Очікується невелика хмарність. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр
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    По-осінньому ідеальна: якою буде погода 31 жовтня