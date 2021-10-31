По-осінньому ідеальна: якою буде погода 31 жовтня

У неділю, 31 жовтня, в Україні буде тепло і сонячно

Останній вихідний день жовтня варто провести на природі

У неділю, 31 жовтня, в Україні буде суха та тепла погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

31 жовтня опадів не прогнозують. Вночі та вранці у східній частині місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по Україні від +4 до -2°С.

На сході країни можливі приморозки до -1…-4, вдень +8…+13°.

На Закарпатті та у південній частині удень до +15°, уночі до +4 градусів тепла.

У Києві на вихідних буде сухо. Температура вночі 0…+2°С тепла, вдень +10…+12°С. Очікується невелика хмарність. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

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