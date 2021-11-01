Тепло, але місцями з дощем: прогноз погоди на 1 листопада

Перший день листопада буде досить теплим

У понеділок сонячна погода чергуватиметься з осіннім дощиком

Погода в Україні у понеділок, 1 листопада, буде сонячною та теплою. Дощ прогнозують у південних областях країни. Про це інформує Укргідрометцентр.

Стовпчик термометра у понеділок, 1 листопада, коливатиметься між позначками +10...+15 градусів. Також можливі тумани.

У західних областях країни буде сонячно та без опадів. Температура протягом дня становитиме +11...+13 градусів. Вночі на Буковині та Тернопільщині стовпчик термометра опуститься до 0...+2 градусів.

На півдні країни буде тепліше – +12...+16 градусів. У Одеській та Миколаївській областях дощитиме.

У східному, центральному та північному регіонах температура вдень становитиме +11...+14 градусів, натомість вночі опуститься до 0...+ 4 градусів.

У Києві буде суха та тепла погода, орієнтовно до +12 градусів.

На території країни буде південно-східний вітер, а в західних областях – поривчастий.

До 2 листопада західному й східному регіоні, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Вінницькій, Житомирській, Київській, Полтавській областях, а також у Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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