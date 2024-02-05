Підліток помер після відвідування стоматолога у Кривому Розі

Директорка лікарні зазначила, що допомога пацієнту була надана в повному обсязі відповідно до нормативних документів, тож причину смерті дитини визначить експертиза

У Кривому Розі помер 14-річний хлопчик. За даними правоохоронців, напередодні дитина повернулася з кабінету стоматолога. Про це Суспільному повідомила речниця поліції Кривого Рогу Ангеліна Крадожон.

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У лікарні розповіли, що хлопчик звернувся до стоматології з болем у зубі, тому лікарі діяли за процедурою і зуб дитині видалили.

«Допомога надана в повному обсязі відповідно до наших нормативних документів, документів. Лікар зобов'язаний був надати цю медичну допомогу і після надання медичної допомоги цей пацієнт був відпущений додому. З ним присутні були його родичі. І потім, через якийсь час цей пацієнт у зв'язку з погіршенням стану був госпіталізований», – розповіла директорка лікарні Олена.

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Вона зазначила, що причину смерті дитини визначить експертиза.

«На сьогодні, при тому, як розгорталися події, можемо говорити про різні моменти, складові медичні, тому що не все так однозначно. Але є запитання до самого перебігу захворювання. Буду говорити, що це ускладнення, саме цієї маніпуляції неможливо. Відповіді на всі запитання може дати тільки експертна комісія. Експертиза буде», – розповіла Олена Климович, директорка лікарні.

За словами речниці поліції Кривого Рогу Ангеліни Крадожон, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Лікарю може загрожувати до двох років позбавлення волі.

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Нагадаємо, у Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів.

Як розповідав батькр, 8 грудня його дружина відвела сина до місцевої клініки Ori-Dent, аби видалити дитині два молочні зуби. Працівники стоматологічного центру запропонували провести оперативне втручання з видалення зубів під загальною анестезією. Під час операції в дитини сталася зупинка серця.

Стало відомо, що на Рівненщині поліція розслідує смерть жінки під час візиту до стоматолога. Попередньо поліцейські з’ясували, що жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації. Після введення препаратів у пацієнтки зупинилося дихання: медики намагалися провести реанімаційні заходи, утім вони не дали результату.