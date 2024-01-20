На Франківщині у власному будинку загинули мати з донькою

За тиждень на Прикарпатті внаслідок отруєння чадним газом загинули вже четверо людей

Встановлена попередня причина загибелі мешканок прикарпатського села

У Тлумацькій громаді на Івано-Франківщині знайдені мертвими дві жінки – мати та її донька. Імовірно, вони загинули через отруєння чадним газом. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області.

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«Матір з дочкою без ознак життя було виявлено в приватному житловому будинку у селі Нижнів. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, за тиждень на Прикарпатті внаслідок отруєння чадним газом загинули вже четверо людей.

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«Рятувальники наполегливо рекомендують дбати про заходи безпеки користуючись газовими приладами, та пічним опаленням — регулярно перевіряйте їхню справність та наявність тяги», – закликали в ДСНС.

Нагадаємо, що в Україні найбільшу кількість пожеж і смертей від чадного газу фіксують у Дніпропетровській, Одеській, Київській і Харківській областях.

До слова, у грудні на Сумщині родина отруїлася чадним газом.