На Франківщині у власному будинку загинули мати з донькою
Встановлена попередня причина загибелі мешканок прикарпатського села
У Тлумацькій громаді на Івано-Франківщині знайдені мертвими дві жінки – мати та її донька. Імовірно, вони загинули через отруєння чадним газом. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області.
«Матір з дочкою без ознак життя було виявлено в приватному житловому будинку у селі Нижнів. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення», – йдеться в повідомленні.
За даними рятувальників, за тиждень на Прикарпатті внаслідок отруєння чадним газом загинули вже четверо людей.
«Рятувальники наполегливо рекомендують дбати про заходи безпеки користуючись газовими приладами, та пічним опаленням — регулярно перевіряйте їхню справність та наявність тяги», – закликали в ДСНС.
Нагадаємо, що в Україні найбільшу кількість пожеж і смертей від чадного газу фіксують у Дніпропетровській, Одеській, Київській і Харківській областях.
До слова, у грудні на Сумщині родина отруїлася чадним газом.
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