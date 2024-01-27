У Німеччині чоловік захопив заручників, у США розгорівся конфлікт: головне за ніч

У кафе Starbucks у німецькому місті Ульмі невідомий чоловік захопив заручників

У США розгорівся гучний конфлікт між Техасом та урядом Байдена. У Німеччині невідомий чоловік захопив заручників у Starbucks. Єменські хусити атакували нафтовий танкер. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 27 січня, щоб ви були в курсі подій.

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Конфлікт між Техасом та урядом Байдена

Штат Техас продовжує кидати виклик президенту США Джо Байдену в питанні кордону з Мексикою та пропонує грошову винагороду добровольцям військового департаменту Техасу для охорони кордону. Адміністрація штату прагне «розмістити засоби охорони кордону в зонах підвищеної загрози, щоб позбавити злочинні організації можливості нелегально переміщувати наркотики і людей до Техасу».

Це відбувається на тлі постійної напруженості між губернатором Грегом Ебботтом і адміністрацією Байдена щодо кордону з Мексикою, через який до Штатів потрапляють сотні тисяч мігрантів.

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26 січня Верховний суд став на бік адміністрації Байдена і постановив, що агенти федерального прикордонного патруля мають право зняти колючий дріт, встановлений за наказом Еббота біля прикордонного міста Ігл-Пасс.

Адміністрація Байдена стверджує, що встановлений штатом дріт обмежує доступ агентів прикордонного патруля до деяких ділянок кордону. Ебботт тим часом розкритикував «безрозсудну політику Байдена щодо відкритих кордонів» і написав у X після рішення Верховного суду, що дріт є «ефективним стримуючим фактором проти незаконного перетину кордону». Нехтуючи рішенням суду, Ебботт написав: «Ми продовжуємо розгортати цей колючий дріт для відсічі нелегальній імміграції».

У Німеччині невідомий чоловік захопив заручників у Starbucks

У кафе Starbucks у німецькому місті Ульмі невідомий чоловік захопив заручників. За інформацією видання Bild, озброєний зловмисник утримував чотирьох заручників.

Після виклику правоохоронці негайно оточили центр міста навколо кафе. Там проводилася операція порятунку заручників, яка тривала більше години. Як повідомляє Bild, у кафе пролунало чотири постріли.

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Згодом озброєний злочинець покинув будівлю з одним із заручників, намагаючись втекти. Співробітники поліції зупинили нападника, застосувавши зброю.

«Поліція застосувала вогнепальну зброю. Зловмисника затримано. Заручник залишився неушкодженим», – пише видання.

Трамп має виплатити понад $80 млн журналістці

Федеральний суд Нью-Йорку зобов'язав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити понад $83 млн за позовом письменниці та журналістки Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному насильстві.

У 2019 році Керролл опублікувала колонку, в якій розповіла про зустріч із Трампом у магазині в середині дев'яностих років. За її словами, мільярдер силою поцілував її, стягнув білизну і зґвалтував. У відповідь на публікацію Трамп заявив, що не знайомий із Керол і вона «не на його смак».

За рішенням суду, Трамп має виплатити $83,3 млн за публічні заяви, які він зробив у 2019 році, коли грубо заперечив звинувачення у спробі зґвалтування Джин Керролл.

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Трамп називав процес «політичним переслідуванням», а вердикт суду – «тотальним посміховиськом» і заявив, що оскаржить його.

Від ракетної атаки хуситів загорівся нафтовий танкер

Єменські хусити атакували нафтовий танкер Marlin Luanda, який перебував в Аденській затоці, унаслідок чого на борту спалахнула пожежа.

Власник танкера, Trafigura, повідомив, що удар призвів до пожежі в одному з вантажних відсіків судна, і для її локалізації використовується протипожежне обладнання. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Інцидент стався за 60 морських миль на південний схід від Адена. Нафтовий танкер ходить під прапором Маршаллових островів. За даними американських офіційних осіб, судно було вражене протикорабельною балістичною ракетою, а на його сигнал лиха відреагував військовий корабель.

Шольц зустрінеться з Байденом: говоритимуть про Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Про це пише Bloomberg. Видання зазначає, що двостороння зустріч Шольца і Байдена планується в Білому домі протягом другого тижня лютого.

Головною метою візиту канцлер Німеччини до Сполучених Штатів Америки є обговорення виділення додаткової допомоги Україні.

Сторони планують зустріч на тлі того, що запит адміністрації президента США на виділення допомоги Україні застряг у Конгресі, оскільки республіканці вимагають значних поступок в імміграційній політиці.