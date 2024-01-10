Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Польщі затримано ексміністра внутрішніх справ і його заступника: у Варшаві почалися протести

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Польщі затримано ексміністра внутрішніх справ і його заступника: у Варшаві почалися протести
Мацей Вонсік та Маріуш Камінський
фото: PAP

Партія «Право і справедливість» вважає вирок незаконним і вимагає його скасування

У президентському палаці Польщі поліція затримала ексміністра внутрішніх справ Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка. Про це повідомляє Reuters. 

Камінський та Вонсік прибули до президентського палацу на запрошення польського президента Анджея Дуди. Самого Дуди на момент затримання не було. Затримання відбулося відповідно до ухвали суду, винесеної 9 січня. Їх доставили до райвідділу поліції, а потім до ізолятора тимчасового тримання.

Гражина Ігначак-Бандич, глава канцелярії президента, розповіла приватній телерадіокомпанії TV Republika, що поліція увійшла до палацу, коли Дуда перебував у своїй іншій офіційній резиденції у Варшаві Бельведер, де зустрічався з білоруською опозиційною лідеркою у вигнанні Світланою Ціхановською.

«Ми вважаємо, що вони проникли незаконно, працівники канцелярії не чинили опору, поліція хамила, не хотіла зі мною спілкуватися і не надала жодного документа, який би дозволяв їхні дії», – сказала вона.

Після затримання політиків на вулиці Варшави вийшли близько 300 людей
Після затримання політиків на вулиці Варшави вийшли близько 300 людей
фото: Reuters

За ініціативою партії «Право і справедливість», членами якої є Камінський та Вонсік, перед президентським палацом а також перед поліцейським відділком зібралися сотні протестувальників. Депутати Сейму від колишньої провладної партії вважають вирок незаконним та політично мотивованим і вимагають його скасування.

Зазначимо, 20 грудня 2023 року Камінський та був засуджений за зловживання владою під час перебування на посаді голови Центрального антикорупційного бюро Польщі. Вонсік тоді був його заступником.

Політики засуджені у зв'язку з так званою земельною справою. Вона стосувалась безуспішних спроб антикорупційного бюро довести, що віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.

У 2015 році, через кілька тижнів після того, як партія «Право і справедливість» прийшла до влади, Дуда помилував Камінського, що дозволило йому стати міністром внутрішніх справ. Наприкінці 2023 року у тій самій справі політиків засудили до двох років ув'язнення і позбавили депутатського статусу.

Нагадаємо, 12 грудня ввечері Сейм Польщі проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Склад уряду підтримали 248 польських депутатів, проти був 201, ніхто не утримався від голосування. Як повідомлялося, усього в уряді Дональда Туска буде дев’ятнадцять міністрів.

Теги: поліція партії Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Чи ми зупинимося? Звісно, що ні. Те саме повторимо для сухопутних військ, повітряних сил, морської піхоти – усіх воїнів, яким потрібна техніка для нашої перемоги»
«Європейська солідарність» показала, на що витрачає державне фінансування (фото)
14 грудня, 2023, 15:04
У гуртожитку на Львівщині сталося жорстоке побиття першокурсників
На Львівщині студенти училища влаштували жорстоку «посвяту» першокурсникам (відео)
10 грудня, 2023, 14:41
Поліція задокументувала наслідки чергового воєнного злочину Росії
Балістичний удар по Києву: поліція уточнила наслідки російської атаки
11 грудня, 2023, 08:38
Ріші Сунак отримує все меншу підтримку британців
Популярність Ріші Сунака серед британців впала до рекордно низького рівня
15 грудня, 2023, 14:55
Три напрямки – Краківець, Рава-Руська та Шегині – залишаються заблокованими
Блокада польського кордону: у чергах стоять 2600 вантажівок
14 грудня, 2023, 11:32
Микита повідомив, що скликано термінове засідання Ради оборони області для прийняття невідкладних оперативних рішень
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: голова ОДА повідомив нові деталі
15 грудня, 2023, 13:57
Через роман із 40-річною берлінською сенаторкою Катаріною Гюнтер-Вюнш мера Берліна закликали піти у відставку
Скандал у Берліні: мер закрутив службовий роман
6 сiчня, 17:42
Сили ППО Польщі спостерігали за об’єктом
Російська ракета залетіла у Польщу? Повітряні сили відреагували
29 грудня, 2023, 13:32
Поліція, як зауважив Клименко, з початку війни на 80% збільшила свій функціонал
Міністр МВС назвав умову мобілізації правоохоронців
4 сiчня, 12:43

Політика

У Польщі затримано ексміністра внутрішніх справ і його заступника: у Варшаві почалися протести
У Польщі затримано ексміністра внутрішніх справ і його заступника: у Варшаві почалися протести
Шольц на саміті ЄС хоче провести спеціальні дебати щодо зброї для України – Politico
Шольц на саміті ЄС хоче провести спеціальні дебати щодо зброї для України – Politico
Депутати Європарламенту хочуть позбавити Орбана права голосу в Раді ЄС
Депутати Європарламенту хочуть позбавити Орбана права голосу в Раді ЄС
Голову «МЗС» Придністров'я викликають до Служби безпеки України
Голову «МЗС» Придністров'я викликають до Служби безпеки України
Італія скасувала виставку про «розквіт» окупованого Маріуполя
Італія скасувала виставку про «розквіт» окупованого Маріуполя
США і союзники провели таємну зустріч з Україною – Bloomberg
США і союзники провели таємну зустріч з Україною – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
73K
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
64K
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
42K
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті
37K
Помер Народний артист України Віталій Білоножко
23K
Група компаній «Нова пошта» змінює назву

Новини

10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:24
Постачальниця Мінооборони відреагувала на інформацію про готельний бізнес в Хорватії
Вчора, 19:28
Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Вчора, 06:59
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
Вчора, 06:50
Ожеледиця, місцями опади: прогноз погоди на 9 січня
Вчора, 05:00
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua