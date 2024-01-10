У Польщі затримано ексміністра внутрішніх справ і його заступника: у Варшаві почалися протести

Партія «Право і справедливість» вважає вирок незаконним і вимагає його скасування

У президентському палаці Польщі поліція затримала ексміністра внутрішніх справ Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка. Про це повідомляє Reuters.

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Камінський та Вонсік прибули до президентського палацу на запрошення польського президента Анджея Дуди. Самого Дуди на момент затримання не було. Затримання відбулося відповідно до ухвали суду, винесеної 9 січня. Їх доставили до райвідділу поліції, а потім до ізолятора тимчасового тримання.

Гражина Ігначак-Бандич, глава канцелярії президента, розповіла приватній телерадіокомпанії TV Republika, що поліція увійшла до палацу, коли Дуда перебував у своїй іншій офіційній резиденції у Варшаві Бельведер, де зустрічався з білоруською опозиційною лідеркою у вигнанні Світланою Ціхановською.

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«Ми вважаємо, що вони проникли незаконно, працівники канцелярії не чинили опору, поліція хамила, не хотіла зі мною спілкуватися і не надала жодного документа, який би дозволяв їхні дії», – сказала вона.

Після затримання політиків на вулиці Варшави вийшли близько 300 людей фото: Reuters

За ініціативою партії «Право і справедливість», членами якої є Камінський та Вонсік, перед президентським палацом а також перед поліцейським відділком зібралися сотні протестувальників. Депутати Сейму від колишньої провладної партії вважають вирок незаконним та політично мотивованим і вимагають його скасування.

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Зазначимо, 20 грудня 2023 року Камінський та був засуджений за зловживання владою під час перебування на посаді голови Центрального антикорупційного бюро Польщі. Вонсік тоді був його заступником.

Політики засуджені у зв'язку з так званою земельною справою. Вона стосувалась безуспішних спроб антикорупційного бюро довести, що віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.

У 2015 році, через кілька тижнів після того, як партія «Право і справедливість» прийшла до влади, Дуда помилував Камінського, що дозволило йому стати міністром внутрішніх справ. Наприкінці 2023 року у тій самій справі політиків засудили до двох років ув'язнення і позбавили депутатського статусу.

Нагадаємо, 12 грудня ввечері Сейм Польщі проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Склад уряду підтримали 248 польських депутатів, проти був 201, ніхто не утримався від голосування. Як повідомлялося, усього в уряді Дональда Туска буде дев’ятнадцять міністрів.