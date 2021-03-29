Пільги на проїзд монетизують: деталі від уряду

Міністерство соціальної політики України розробило законопроєкт про форми надання пільг на проїзд

Міністерство соціальної політики України планує монетизувати пільги на проїзд для українців. Відповідний механізм пропонується запровадити місцевій владі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла міністр соцполітики Марина Лазебна.

За її словами, міністерство розробило законопроєкт, який передбачає, що місцева влада своїми рішеннями визначає форми надання пільг на проїзд, у тому числі в монетизованому вигляді.

«Необхідно спонукати місцеві влади впроваджувати засоби обліку фактично наданих пільг», – каже Лазебна.

При цьому міністр зазначила, що цей процес поки що йде важко.

«Але ми запропонуємо механізми, як монетизувати пільги на проїзд, хочемо дати громадам алгоритм, як це зробити. Є 2,4 млн осіб, які мають пільговий проїзд згідно із законодавством. Ми за те, щоб ці пільги залишалися», – заявила вона.

У Мінсоцполітики вважають необхідним домовлятися з цього питання з головами громад. «Ми працюємо з Асоціацією міст України, вони підтримують такий порядок денний, але все одно питання поки йде важко», – додала Лазебна.

Раніше повідомлялося, що Кабмін підготував новий порядок монетизації пільгового проїзду. Пільги з оплати проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах хочуть надавати в готівковій формі в разі прийняття такого рішення місцевими органами влади.

Як повідомлялося, у 2020 році на компенсацію проїзду столичним транспортом для пільгових категорій громадян було виділено з бюджету 1,093 млрд грн.