Стало відомо, скільки столиця компенсувала за проїзд пільговиків

В 2020 році перевізники отримали від міста понад мільярд гривень

Відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» у 2020 році на компенсацію проїзду столичним транспортом для пільгових категорій громадян було виділено з бюджету 1 млрд 93 млн гривень. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Це компенсація за понад мільйону пасажирів, які мають право на пільговий проїзд. Так, КП «Київський метрополітен» профінансовано на 364,6 млн гривень, а КП «Київпастранс» отримав компенсацій на 728,5 млн гривень. Важливо також зауважити, що восени минулого року пересування транспорту було обмежено у зв’язку з карантином. Всього право на безкоштовний пільговий проїзд у Києві мають 27 окремих категорій громадян», – зазначила Марина Хонда.

Вона також нагадала, що на державному рівні досі не врегульоване питання компенсації проїзду пільговиків з інших регіонів України. У зв’язку з цим Київрада відтермінувала введення електронного квитка в промислову експлуатацію.

Зокрема, на пільговий проїзд у громадському транспорті столиці можуть розраховувати наступні категорії пільговиків – не киян: пенсіонери, чорнобильці, люди з інвалідністю, учасники бойових дій, учасники АТО та деякі інші категорії.

Марина Хонда наголосила, що право на пільговий проїзд закріплено законами України і гарантоване державою, але з 2015 року покладено на місцеві бюджети.

Раніше громадські активісти повідомляли про різке зменшення кількості штрафів у громадському транспорті столиці. Така ситуація на їх думку могла скластися через те, що комунальному транспорту віддають перевагу пільговики у той час, як більш платоспроможна пасажири користуються маршрутними таксі.