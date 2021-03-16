Усіх пільговиків внесуть до реєстру: що придумали в уряді

Кожному пільговику потрібно написати заяву

У Міністерстві соціальної політики України підготовлено проект наказу, про затвердження форми заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Заяви встановленої форми подаються особисто кожним пільговиком.

Проект наказу Мінсоцполітики розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

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Документ підготовлений в зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1282, якою внесено зміни до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, відзначається в пояснювальній записці до проекту,

Кабмін передбачив відповідною постановою порядок подання пільговиками в структурні підрозділи з питань соціального захисту населення заяви за формою, встановленою Мінсоцполітики.