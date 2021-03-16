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    Розмір субсидій зменшився: уряд назвав причину

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    Загальна сума нарахованих пільг і субсидій за лютий становить 5,3 млрд грн - Розмір субсидій зменшився: уряд назвав причину
    Загальна сума нарахованих пільг і субсидій за лютий становить 5,3 млрд грн
    Фото з відкритих джерел

    Міністерство соцполітики роз'яснило, як відбувається розрахунок розміру субсидій

    Наразі субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 млн домогосподарств. Середній розмір субсидії в лютому зменшився в порівнянні з січнем та груднем.

    Середній розмір субсидії становив:

    • у грудні 2020 року – 1731 грн;
    • у січні 2021 року – 2231 грн;
    • у лютому 2021 року – 1483 грн.

    Як пояснило Міністерство соціальної політики України, зменшення середнього розміру субсидії в лютому пов’язане з проведенням перерахунку за січень через зменшення цін на природний газ для населення у лютому та за січень 2021 року.

    «Тобто при розрахунку розміру субсидії для громадян, які використовують природний газ, за січень було враховано інформацію про ціну на природний газ на рівні 8,5-9 гривень за куб. метр», – йдеться в повідомленні міністерства.

    При цьому загальна сума нарахованих пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за січень 2021 року становила майже 7,8 млрд грн.

    «Слід зазначити, що у лютому постачальники газу поінформували про зменшення ціни за січень, тому у лютому здійснено розрахунок розміру пільг і субсидій з урахуванням ціни на рівні 6,99 грн за куб. метр і менше, а також проведено перерахунок сум пільг та субсидій за січень 2021 року. Таким чином, загальна сума нарахованих пільг і субсидій за лютий становить 5,3 млрд грн», – повідомило Міністерство соцполітики.

    Як повідомлялося, Міністерство соціальної політики України створює Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

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    Теги: газ субсидія Міністерство соціальної політики ціни населення пільги
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